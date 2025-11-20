Begin typing your search above and press return to search.
    India
    20 Nov 2025 11:24 PM IST
    20 Nov 2025 11:24 PM IST

    പൗരത്വ സമരനേതാക്കൾ രാജ്യദ്രോഹികളെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ്, 'സമരം നയിച്ചവർ ആക്ടിവിസ്റ്റ് വേഷമണിഞ്ഞ രാജ്യദ്രോഹികൾ'

    ശർജീൽ ഇമാമിന്റെ ‘ചക്കാ ജാം’ പ്രസംഗത്തിന്റെ വിഡിയോ സുപ്രീംകോടതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു
    പൗരത്വ സമരനേതാക്കൾ രാജ്യദ്രോഹികളെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ്, സമരം നയിച്ചവർ ആക്ടിവിസ്റ്റ് വേഷമണിഞ്ഞ രാജ്യദ്രോഹികൾ
    ശർജീൽ ഇമാം

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പൗ​ര​ത്വ ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മ​ത്തി​നെ​തി​രെ സ​മ​രം ന​യി​ച്ച ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദും ഗു​ൽ​ഫി​ഷ ഫാ​ത്തി​മ​യും മീ​രാ​ൻ ഹൈ​ദ​റും ശി​ഫാ​ഉ​ർ​റ​ഹ്മാ​നും ശ​ർ​ജീ​ൽ ഇ​മാ​മു​മെ​ല്ലാം ബു​ദ്ധി​ജീ​വി, ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റ് വേ​ഷ​മ​ണി​ഞ്ഞ രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹി​ക​​ളാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ​ക്ക് ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സി​ന് വേ​ണ്ടി കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ എ​സ്.​വി. രാ​ജു സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ വാ​ദി​ച്ചു.

    ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രവണതയായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നും ബുദ്ധിജീവി ഭീകരർ കൂടുതൽ അപകടകാരികളാണെന്നും ഡൽഹി പോലീസിനുവേണ്ടി ഹാജരായ അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ പറഞ്ഞു.

    പൗ​ര​ത്വ സ​മ​ര​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ശ​ർ​ജീ​ൽ ഇ​മാം ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​കോ​പ​ന പ്ര​സം​ഗ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് വി​ഡി​യോ ക്ലി​പ് രാ​ജു സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​സം​ഗം മു​ഴു​വ​നാ​യും കേ​ൾ​പ്പി​ക്കാ​തെ പ്ര​ത്യേ​ക ഭാ​ഗം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്താ​ണ് കാ​ണി​ച്ച​തെ​ന്ന് ശ​ർ​ജീ​ൽ ഇ​മാ​മി​ന്റെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് ലൂ​ഥ്റ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു.

    എ​ല്ലാ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളും സ്തം​ഭി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ത​ട​യ​ൽ (ച​ക്കാ ജാം) ​ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​സ​മി​നെ​യും വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ചി​ക്ക​ൻ നെ​ക്ക്’ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശം ച​ക്കാ​ജാ​മി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നും ശ​ർ​ജീ​ൽ ഇ​മാം പ്ര​സം​ഗി​ക്കു​ന്ന ക്ലി​പ് ആ​ണ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ​വ​രു​ടെ ജാ​മ്യാ​​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ വാ​ദം തു​ട​രും.

