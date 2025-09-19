Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 19 Sept 2025 12:51 PM IST
    date_range 19 Sept 2025 1:41 PM IST

    ഡൽഹി കലാപ കേസ്: ഉമർ ഖാലിദ് ഉൾപ്പടെയുള്ളവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് മാറ്റി

    സുപ്രീം കോടതി

    ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി കലാപ കേസിൽ ഉമർ ഖാലിദ്, ശർജീൽ ഇമാം, മീരാൻ ഹൈദർ, ഗൾഫിഷ ഫാത്തിമ, ശിഫ ഉർ ​റഹ്മാൻ എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് സുപ്രീംകോടതി മാറ്റി. സെപ്തംബർ 21നാണ് ഇവരുടെ ജാമ്യപേക്ഷ ഇനി പരിഗണിക്കുക. ജസ്റ്റിസുമാരായ അരവിന്ദ് കുമാർ, മൻമോഹൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സുപ്രീംകോടതി ബെഞ്ചാണ് ജമാ്യപേക്ഷ പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റി.

    നേരത്തെ ഡൽഹി ഹൈകോടതി ഇവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയിരുന്നു. ജസ്റ്റിസ് നവീൻ ചൗള, ജസ്റ്റിസ് ശൈലേന്ദർ കൗർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട ബെഞ്ചാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്.

    2020 ജനുവരി 28നാണ് സി.എ.എ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ദേശവിരുദ്ധ പ്രസംഗം നടത്തിയെന്ന കേസിൽ ഷർജീൽ ഇമാം അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. അതേ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് പ്രസംഗിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് ഉമർ ഖാലിദിനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. 2020ൽ ജാമിയ മിലിയ പ്രസംഗ കേസിൽ ഷർജീൽ ഇമാമിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചെങ്കിലും യു.എ.പി.എ കേസിൽ ജയിലിൽ തുടർന്നു.

    ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദി​ന്റെ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ​യു​ടെ ഹ്ര​സ്വ ചി​ത്രം ഇ​ങ്ങ​നെ:

    2020 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 14: അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു

    2021 ഏ​പ്രി​ൽ: ചു​മ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു കേ​സി​ൽ ജാ​മ്യം. എ​ങ്കി​ലും മ​റ്റൊ​രു കേസിൽ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ തു​ട​രാ​ൻ നി​​ർ​ദേ​ശം.

    2022 മാ​ർ​ച്ച് 24: ഡ​ൽ​ഹി സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി ജാ​മ്യം നി​ഷേ​ധി​ച്ചു

    2022 ഏ​പ്രി​ൽ 22: സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ

    2022 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 18: ഹൈ​കോ​ട​തി ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ ത​ള്ളി

    2022 ന​വം​ബ​ർ 18: സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​ക്കാ​ല ജാ​മ്യ​ത്തി​ന് അ​നു​മ​തി നേ​ടി.

    2022 ഡി​സം​ബ​ർ 3: ഒ​രു കേ​സി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി കു​റ്റ​മു​ക്ത​നാ​ക്കി; മ​റ്റൊ​രു കേ​സി​ൽ വീ​ണ്ടും അ​റ​സ്റ്റ്

    2022 ഡി​സം​ബ​ർ 12: ഒ​രാ​ഴ്ച​ത്തെ ജാ​മ്യം. മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വി​ല​ക്ക്

    2022 ഡി​സം​ബ​ർ 23: 830 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം പു​റ​ത്ത്.

    2023 ജൂ​ലൈ 12: വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി ​പൊ​ലീ​സ് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം​തേ​ടി.

    2023 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 18: കേ​സ് വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത് നീ​ട്ടി. (തു​ട​ർ​ന്ന് 2024 ജ​നു​വ​രി​വ​രെ പ​ല​കു​റി കേ​സ് നീ​ട്ടി)

    2024 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14: സു​​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ജാ​മ്യ ഹ​ര​ജി പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു.

    2024 മേ​യ് 28: ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി ജാ​മ്യം നി​ഷേ​ധി​ച്ചു.

    2024 ഡി​സം​ബ​ർ 18: ബ​ന്ധു​വി​ന്റെ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ഞ്ച് ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് ജാ​മ്യം.

