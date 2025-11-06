Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    6 Nov 2025 10:58 PM IST
    Updated On
    6 Nov 2025 10:58 PM IST

    ഡൽഹി കലാപം: പൊലീസിന്റെ വാദം 11 മുതൽ

    ഡൽഹി കലാപം: പൊലീസിന്റെ വാദം 11 മുതൽ
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഡ​ൽ​ഹി ക​ലാ​പ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് യു.​എ.​പി.​എ ചു​മ​ത്തി ജ​യി​ലി​ൽ അ​ട​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പൗ​ര​ത്വ സ​മ​ര വി​ദ്യാ​ർ​ഥി നേ​താ​ക്ക​ളും ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​ക​ളു​മാ​യ ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദ്, ശ​ർ​ജീ​ൽ ഇ​മാം, ഗു​ൽ​ഫി​ഷ ഫാ​ത്തി​മ, ശ​ദാ​ബ് അ​ഹ്മ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​റ് പേ​രു​ടെ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ ​​സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്ക​ൽ തു​ട​രു​ന്നു.

    ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ​വ​രു​ടെ വാ​ദം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ജാ​മ്യ​ത്തെ എ​തി​ർ​ത്തു​ള്ള പൊ​ലീ​സി​ന്റെ വാ​ദം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കും. ജാ​മ്യം നി​ഷേ​ധി​ച്ചു​ള്ള സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ലെ ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ അ​ര​വി​ന്ദ് കു​മാ​ർ, എ​ൻ.​വി. അ​ഞ്ജാ​രി​യ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ര​ണ്ടം​ഗ ​ബെ​ഞ്ചാ​ണ് വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​തി​ഷേ​ധം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തോ അ​തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തോ ക്രി​മി​ന​ൽ ന​ട​പ​ടി​യാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് ശ​ദാ​ബ് അ​ഹ്മ​ദി​ന് വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് ലു​ത്ര വാ​ദി​ച്ചു. പൗ​ര​ത്വ നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി വി​രു​ദ്ധ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​നി​ടെ വ​നി​ത പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​രെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച​തി​നും ചാ​ന്ദ് ബാ​ഗി​ലെ റോ​ഡ് ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ച​തി​നു​മാ​ണ് ശ​ദാ​ബ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. വി​യോ​ജി​പ്പി​നു​ള്ള ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ അ​വ​കാ​ശം വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച​തി​നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വും ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യ​ത്യാ​സം അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​ണം. സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ വി​യോ​ജി​പ്പും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റി​യാ​ൽ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​റ​യെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    TAGS:umar khaliddelhi riotsdelhi police
    News Summary - Delhi Riots: Accused Umar Khalid, others conclude submissions; Delhi Police to start arguments on Nov 11
