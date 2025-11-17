Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം: രണ്ടുമരണം കൂടി

    delhi red fort blast
    ന്യൂഡൽഹി: ചെ​​ങ്കോട്ടക്ക് സമീപമുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന രണ്ടുപേർ കൂടി മരിച്ചു. ഇതോടെ മരണസംഖ്യ 15 ആയി. എൽ.എൻ.ജെ.പി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരുന്ന ലുക്മാൻ (50), വിനയ് പതക് (50) എന്നിവരാണ് മരിച്ചതെന്ന് മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. സ്ഫോടനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ നിരവധി പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലുണ്ട്.

    അമീർ റാഷിദ് അലിഎൻ.ഐ.എ കസ്റ്റഡിയിൽ

    ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ കശ്മീർ സ്വദേശി അമീർ റാഷിദ് അലിയെ ഡൽഹി ജില്ല പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി പത്ത് ദിവ​സത്തേക്ക് എൻ.ഐ.എ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. ഞായറാഴ്ചയാണ് റാഷിദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. സ്ഫോടനത്തിൽ ചാവേറായി എന്ന് കരുതുന്ന ഡോ. ഉമർ നബിയുമായി അമീർ റാഷിദ് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാണ് എൻ.ഐ.എയുടെ ആരോപണം.

    അതേസമയം, ചെ​ങ്കോ​ട്ട​ക്ക് സ​മീ​പം 13 പേ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ സ്ഫോ​ട​ന സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത വെ​ടി​യു​ണ്ട​ക​ളെ ചു​റ്റി​പ്പ​റ്റി​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണം നടക്കുന്നു. ര​ണ്ട് 9എം.​എം വെ​ടി​യു​ണ്ട​ക​ൾ സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. സ​വി​ശേ​ഷ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക അ​നു​മ​തി​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഈ ​വെ​ടി​യു​ണ്ട​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    സ്ഥ​ല​ത്ത് വി​ന്യ​സി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സാ​യു​ധ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വെ​ടി​യു​ണ്ട​ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നി​രി​ക്കെ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് എ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ഇ​ത് ല​ഭി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം. മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​യെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന ഉ​മ​ർ ന​ബി സ​ഞ്ച​രി​ച്ച റൂ​ട്ടു​ക​ള​ട​ക്കം അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഫ​രീ​ദാ​ബാ​ദി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​​പ്പെ​ട്ട് ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലെ നൂ​ഹ് വ​ഴി ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ​ത്തി​യ​തി​നി​ടെ ത​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, ഫോ​ൺ റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ൾ, ട​വ​ർ ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ, സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. 50 കാ​മ​റ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​ന​രാ​വി​ഷ്‍ക​രി​ക്കും.

    അ​തി​നി​ടെ, പ്ര​തി​ക​ളാ​യ മു​സ​മ്മി​ൽ, ഷാ​ഹീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഹ​വാ​ല ഇ​ട​പാ​ടിലൂ​ടെ പ​ണ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​താ​യി സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് എ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന 20 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ സ്രോ​ത​സ്സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. ബോം​ബ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ട്ര​യാ​സെ​റ്റോ​ൺ ട്രൈ​പെ​റോ​ക്സൈ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യോ എ​ന്ന​തും ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലെ ഫ​രീ​ദാ​ബാ​ദി​ലു​ള്ള അ​ൽ​ഫ​ലാ​ഹ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന​തും അ​ന്വേ​ഷ​ണ പ​രി​ധി​യി​ലു​ണ്ട്.

