Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഡ​ൽ​ഹി സ്ഫോ​ട​നം:...
    India
    Posted On
    11 Nov 2025 9:47 PM IST
    Updated On
    11 Nov 2025 9:49 PM IST

    ഡ​ൽ​ഹി സ്ഫോ​ട​നം: കാറിലുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറി അബദ്ധത്തിലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

    Delhi Red fort blast
    ചെ​ങ്കോ​ട്ട​ക്ക് സ​മീ​പം സ്ഫോ​ട​നം ന​ട​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് തെ​ളി​വു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന ​പൊലീസ്

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: രാ​ജ്യ​ത്തെ ന​ടു​ക്കി ഡ​ൽ​ഹി ചെ​ങ്കോ​ട്ട​ക്ക് മു​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​യ കാ​ർ സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം എ​ൻ.​ഐ.​എ​ക്ക് വി​ട്ടു. കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ഉ​ന്ന​ത​ത​ല സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം.

    സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ 12 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നാ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന മൗ​ലാ​ന ആ​സാ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന വി​വ​രം. മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ 13 ആ​ണെ​ന്നും അ​നൗ​ദ്യോ​ഗി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ട്. ചാവേർ ആക്രമണമാണുണ്ടായതെന്നായിരുന്നു ആദ്യ റിപ്പോർട്ടുകളെങ്കിലും, സ്ഫോടക വസ്തുക്കളുമായി നീങ്ങിയ കാറിലുണ്ടായത് അബദ്ധത്തിലുള്ള പൊട്ടിത്തെറിയാണെന്ന് രാത്രി ചില ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

    അ​മോ​ണി​യം നൈ​ട്രേ​റ്റ്, ഇ​ന്ധ​നം, ഡി​റ്റ​ണേ​റ്റ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന് പ്രാ​ഥ​മി​ക ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ളി​ലെ അ​നു​മാ​നം. എ​ങ്കി​ലും അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നോ സ​ർ​ക്കാ​ർ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളി​ൽ​ നി​ന്നോ സ്ഫോ​ട​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച യാ​തൊ​രു ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണ​വും പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല.സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ അ​മി​ത് ഷാ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ​യാ​ണ് ഉ​ന്ന​ത​ത​ല സ​മി​തി യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന​ത്.

    കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗോ​വി​ന്ദ് മോ​ഹ​ൻ, ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ബ്യൂ​റോ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ത​പ​ൻ ദേ​ക, ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സ​തീ​ഷ് ഗോ​ൾ​ച്ച, എ​ൻ.​ഐ.​എ ഡ​യ​റ​ക്ട​റ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സ​ദാ​ന​ന്ദ് വ​സ​ന്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രിയു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ലു​ള്ള മ​ന്ത്രി​ത​ല സു​ര​ക്ഷ സ​മി​തി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച യോ​ഗം ചേ​രും.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം 6.52നാ​ണ് ചെ​ങ്കോ​ട്ട മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​ന് സ​മീ​പം ​കാ​ർ ഉ​ഗ്ര​ശ​ബ്ദ​ത്തോ​ടെ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ച​ത്. തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്ക് വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി.

    സംശയമുന ഡോ. ​ഉ​മ​ർ ന​ബിയിലേക്ക്

    ജ​മ്മു- ക​ശ്മീ​രി​ലെ പു​ൽ​വാ​മ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഡോ. ​ഉ​മ​ർ ന​ബി ചാ​വേ​റാ​യി പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് ആദ്യറിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ​പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ ബോധപൂർവമാണോ എന്ന കാര്യവും വ്യക്തമല്ല. കാ​ർ ഓ​ടി​ച്ച​ത് ഉ​മ​ർ ന​ബി​യാ​ണോ എ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പു​ൽ​വാ​മ​യി​ലു​ള്ള ഇ​യാ​ളു​ടെ മാ​താ​വി​ന്റെ ഡി.​എ​ൻ.​എ സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച​താ​യി ദേ​ശീ​യ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. ഉ​മ​റി​ന്റെ പി​താ​വ് ഗു​ലാം ന​ബി ഭ​ട്ടി​നെ പു​ൽ​വാ​മ​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ​വെ​ച്ച് ജ​മ്മു- ക​ശ്മീ​ർ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു.

    ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​ർ, ഹ​രി​യാ​ന, യു.​പി, ഡ​ൽ​ഹി സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ത്തി​യ റെ​യ്ഡു​ക​ളി​ൽ ക​ശ്മീ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ര​ണ്ട് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഏ​ഴു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​താ​യും വി​വി​ധ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 3,000 കി​ലോ സ്ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​താ​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ജ​മ്മു- ക​ശ്മീ​ർ പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ന​ടു​ക്കു​ന്ന സ്ഫോ​ട​നം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്.

    ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലെ ഫ​രീ​ദാ​ബാ​ദി​ലെ അ​ൽ ഫ​ലാ​ഹ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഡോ. ​മു​സ​മ്മി​ൽ അ​ഹ്മ​ദി​ന്റെ വാ​ട​ക വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് 350 കി​ലോ സ്ഫോ​ട​ക വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്നും ഇ​യാ​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​ളി​യാ​യ ഡോ. ​ഉ​മ​ർ ന​ബി പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നാ​യ​തോ​ടെ ചാ​വേ​ർ ആ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നു​മാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളെ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച് ദേ​ശീ​യ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ച കാ​ർ ഫ​രീ​ദാ​ബാ​ദി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ഉ​റ​പ്പി​ച്ച​താ​യി ​പൊ​ലീ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ ആരെയും വെറുതെവിടില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

    ന്യൂഡൽഹി: ചെങ്കോട്ട കാർ സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ ആരെയും വെറുതെവിടില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അതിന്‍റെ അടിവേര് വരെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഭൂട്ടാൻ സന്ദർശനത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇരകള്‍ക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    കുറ്റവാളികൾ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ രോഷം അറിയുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി അവലോകന യോഗം നടത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു പ്രതികരണം. കുറ്റവാളികളെ ഒരു കാരണവശാലും വെറുതെവിടാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‍നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു.

