ഡൽഹിയിൽ രാഷ്ട്രീയ പോർവിളി: രാംലീലയിൽ 'ഇൻഡ്യ' മുന്നണിയുടെ മഹാറാലി; മറുപടിയായി 1984 കലാപ മാർച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച് ബി.ജെ.പി

ഡൽഹിയിൽ രാഷ്ട്രീയ പോർവിളി: രാംലീലയിൽ 'ഇൻഡ്യ' മുന്നണിയുടെ മഹാറാലി; മറുപടിയായി 1984 കലാപ മാർച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച് ബി.ജെ.പിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ തലസ്ഥാനമായ ഡൽഹി ഇന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് അതിശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ പോർമുഖത്തിന്. വോട്ടർപട്ടിക വെട്ടിമാറ്റലിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ അട്ടിമറികൾക്കുമെതിരെ പ്രതിപക്ഷ 'ഇൻഡ്യ' മുന്നണി രാംലീല മൈതാനിയിൽ നടത്തുന്ന 'വോട്ട് ബച്ചാവോ, ദേശ് ബച്ചാവോ' മഹാറാലിയും, ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കോൺഗ്രസിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ബി.ജെ.പി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 1984-ലെ സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപ പ്രതിഷേധ മാർച്ചും ഇന്ന് ഒരേസമയം അരങ്ങേറുന്നു. ഇരുപക്ഷവും ശക്തിപ്രകടനം നടത്തുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ അതീവ സുരക്ഷയാണ് പൊലീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വോട്ടർപട്ടികയിലെ അപാകതകൾക്കും 'സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ' (എസ്.ഐ.ആർ) നടപടികൾക്കുമെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം കടുപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഒക്ടോബർ 5-നാണ് നവംബർ 1-ലെ റാലി സംബന്ധിച്ച് എ.ഐ.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.
സി.ഇ.സിക്കെതിരായ ജനകീയ വിചാരണയ്ക്ക് പിന്നാലെ രാംലീലയിലേക്ക്
ശനിയാഴ്ച കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ വസതിയിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതീകാത്മക 'ജനകീയ കുറ്റവിചാരണ'യ്ക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇന്ന് രാംലീല മൈതാനിയിൽ ജനസാഗരം തീർക്കുന്നത്. വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് 13.2 കോടി വോട്ടർമാരെ വെട്ടിമാറ്റിയെന്നും, പാർലമെന്റിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഫോം 6 മാറ്റിയെഴുതിയെന്നും, ഇ.സി.ഐ നെറ്റ് വഴി വോട്ടർപട്ടിക കേന്ദ്രീകൃത നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയെന്നും ഖാർഗെ അവതരിപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. മോദിയുടെയും അമിത് ഷായുടെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി.ഇ.സിയെ വെറുതെ വിടില്ലെന്നും, അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി. പാർലമെന്റിൽ ആശങ്കകൾ ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവസരം ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് വിഷയങ്ങൾ ജനകീയ കോടതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി.
കോൺഗ്രസിനെതിരെ 1984 ഓർമിപ്പിച്ച് ബി.ജെ.പിയുടെ പ്രത്യാക്രമണം
പ്രതിപക്ഷ റാലിയുടെ രാഷ്ട്രീയ തിളക്കം കുറയ്ക്കാൻ 1984-ലെ സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് ബി.ജെ.പി പ്രത്യാക്രമണം അഴിച്ചുവിടുന്നത്. പടിഞ്ഞാറൻ ഡൽഹിയിലെ ഹരി നഗർ ബസ് ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് തിലക് നഗർ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ വരെ രാവിലെ 11:30-ന് ബി.ജെ.പിയുടെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടക്കും. കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി, ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖാ ഗുപ്ത, കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ഹർഷ് മൽഹോത്ര, സർദാർ എച്ച്.എസ്. ഫൂൽക്ക, ബി.ജെ.പി നേതാവ് മൻജീന്ദർ സിംഗ് സിർസ, എം.പി ബാൻസുരി സ്വരാജ് എന്നിവർ സിഖ് സമുദായ അംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം മാർച്ചിൽ അണിനിരക്കും. ഇതിന് മുന്നോടിയായി രാവിലെ 10:30-ന് ഗുരുദ്വാര ഷഹീദ് ഗഞ്ച് സാഹിബിൽ കലാപബാധിതർക്കൊപ്പം ബി.ജെ.പി എം.പി വിക്രംജീത് സിംഗ് സാഹ്നി മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു. 1984-ലെ ദുരന്ത ദിനത്തിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയ റാലി നടത്തുന്നുവെന്ന് ആക്ഷേപിക്കുന്ന ബി.ജെ.പി, കലാപത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വഹിച്ച പങ്ക് തുറന്നുകാട്ടുകയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ജനകീയ വിചാരണ വെറുമൊരു 'മെലോഡ്രാമ'യാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ബി.ജെ.പി നേതാക്കൾ, ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള സംരക്ഷണങ്ങളെ പൂർണമായും ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.