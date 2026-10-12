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    സഞ്ചരിക്കുന്ന ജയിലാക്കിയ ഇടിവണ്ടിയിലെ ആ രണ്ടര മണിക്കൂർ

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    ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ‘ഇ​ടി​വ​ണ്ടി’​ക​ളി​ലൊ​ന്നി​ൽ ര​ണ്ട​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ ത​ട​വി​ലാ​യി​രു​ന്ന ജാ​മി​അ മി​ല്ലി​യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഗ​വേ​ഷ​ക​ൻ പി.​പി. ജി​ഹാ​ദ് അ​നു​ഭ​വം വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു...
    സഞ്ചരിക്കുന്ന ജയിലാക്കിയ ഇടിവണ്ടിയിലെ ആ രണ്ടര മണിക്കൂർ
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    ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ആ​ർ.​എം.​എ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് സ​മീ​പം പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ക​ണ്ണ് വെ​ട്ടി​ച്ച് സ​മ​ര​ത്തി​ന് ത​യാ​റാ​യി നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഗു​ജ​റാ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​യെ​ന്ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ആ​ൾ എ​വി​ടെ സ​മ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​മെ​ന്ന ആ​ലോ​ച​ന​ക്ക് വ​ന്ന​ത്. പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​ഫോ​ർ​മ​റാ​ണോ എ​ന്ന് സം​ശ​യി​ച്ച​തി​നാ​ൽ പൂ​ർ​ണ വി​വ​രം കൈ​മാ​റി​യി​ല്ല. അ​ൽ​പ​നേ​രം​കൊ​ണ്ട് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യ​തോ​ടെ കാ​ര്യം പി​ടി​കി​ട്ടി. സം​സാ​ര​ത്തി​നി​ടെ, പൊ​ലീ​സ് വാ​ഹ​നം വ​രു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട് ര​ണ്ട് വ​ഴി​ക്ക് ന​ട​ന്നു.

    കു​റ​ച്ച​ക​ലെ സി.​പി.​ഐ എം.​പി​മാ​രാ​യ പി. ​സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​റും പി.​പി. സു​നീ​റും ഏ​താ​നും എ.​ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രു​മാ​യി സ​മ​ര​ക്കാ​രെ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സ​മ​യം സി.​ജെ.​പി​ക്കാ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത വാ​ഹ​നം വ​ന്ന​തോ​ടെ അ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​ർ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ലേ​ക്ക് ചാ​ടി ത​ട​ഞ്ഞു. ഇ​വി​ടേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ കേ​ന്ദ്ര​സേ​ന എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ എ​ന്നെ​യും തൂ​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലി​ട്ടു.

    വാ​ഹ​നം എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ തെ​റ്റും, സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന ജ​യി​ൽ എ​ന്നു​ത​ന്നെ പ​റ​യ​ണം. ആ​ദ്യ​വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്ന് വീ​ണ്ടും ഒ​രു വാ​തി​ൽ ക​ട​ന്നു​വേ​ണം അ​ക​ത്ത് ക​ട​ക്കാ​ൻ. അ​തി​നു​ള്ളി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ച് ര​ണ്ട് വി​ര​ലു​ക​ൾ പോ​ലും പോ​കാ​ത്ത ഇ​രു​മ്പു​ക​മ്പി​ക​ളാ​ൽ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച നാ​ല് ക​മ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റു​ക​ൾ. കൊ​ടും​കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​നം. ഇ​തി​ലേ​ക്കാ​ണ് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി സ​മ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ​വ​രെ കു​ത്തി​നി​റ​ച്ച​ത്.

    2.10-ഓ​ടെ വാ​ഹ​നം പു​റ​പ്പെ​ട്ടു. ആ​ദ്യ സെ​ല്ലി​ൽ കു​റ​ച്ച് ആ​ൺ പൊ​ലീ​സു​കാ​രും പി​റ​കി​ൽ ഒ​രു വ​നി​താ പൊ​ലീ​സു​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ന​ടു​വി​ലെ സെ​ല്ലു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളി​രു​ന്ന​ത്. പി​റ​കി​ൽ എ​ന്താ​ണ് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഡ്രൈ​വ​ർ കാ​ബി​നു​ള്ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് അ​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. എ​ങ്ങോ​ട്ടാ​ണ് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് യാ​തൊ​രു അ​റി​വു​മി​ല്ല. കു​റ​ച്ച് ദൂ​രം പി​ന്നി​ട്ട​തോ​ടെ സ​മ​ര​ക്കാ​ർ പ​ര​സ്പ​രം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ടു തു​ട​ങ്ങി. സി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​ണ് അ​ധി​ക​പേ​രും. വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കാ​നും മൂ​ത്ര​മൊ​ഴി​ക്കാ​നും വാ​ഹ​നം നി​ർ​ത്താ​ൻ ഡ്രൈ​വ​റെ അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ യാ​തൊ​രു മാ​ർ​ഗ​വു​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ വ​ല്ലാ​തെ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ട്ടു.

    വാ​ഹ​നം പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത് മു​ത​ൽ അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് പോ​കു​ന്ന​ത്. വീ​തി​യി​ല്ലാ സീ​റ്റു​ക​ൾ. ബ്രേ​ക്ക് ച​വി​ട്ടു​മ്പോ​ൾ വീ​ഴാ​ൻ പോ​കും. ക​മ്പി​ക​ൾ ഇ​ള​കു​ന്ന ശ​ബ്ദം ഉ​ച്ച​ത്തി​ലാ​ണ്. വാ​ഹ​നം ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ റോ​ഡു​ക​ളി​ലൂ​ടെ എ​ങ്ങോ​ട്ടെ​ന്നി​ല്ലാ​തെ ​പൊ​യ്ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. ഒ​ടു​വി​ൽ ര​ണ്ട​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ് അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലെ ജാ​ഫ​ർ​പൂ​രി​ലു​ള്ള പ​ണി​ന​ട​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ഷെ​ഡി​ന​ടു​ത്ത് വാ​ഹ​നം നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഡ​ൽ​ഹി മു​ൻ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കെ​ജ്രി​വാ​ളി​നെ​യും ആ​പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും രാ​വി​ലെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത് ഇ​തേ ക​രു​ത​ൽ ത​ട​ങ്ക​ലി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ശു​ചാ​ല​യ​വും കു​ടി​വെ​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത ഇ​ടം.

    രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തോ​ടെ​യാ​ണ് എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. ‘നാ​ളെ വീ​ണ്ടും കാ​ണാം’ എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ഞ​ങ്ങ​ൾ പി​രി​ഞ്ഞു. തി​രി​ച്ചു​പോ​കാ​ൻ പ​ഴ്സി​ൽ പ​ണ​മി​ല്ല. ആ​രെ​യും വി​ളി​ക്കാ​ൻ ഫോ​ൺ കൈ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പ​ണ​മി​ല്ലാ​തെ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ എ​നി​ക്ക്, അ​വി​ടേ​ക്ക് വ​ന്ന ആ​പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​ണ് കാ​ശ് ത​ന്ന​ത്. വി​ട്ടി​ലെ​ത്തി തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​ൻ ന​മ്പ​ർ ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ നാ​ളെ വീ​ണ്ടും സ​മ​ര​ത്തി​നി​ടെ കാ​ണാ​മ​ല്ലോ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഒ​രേ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​നു​ള്ള സ്വാ​ർ​ഥ​ത തൊ​ട്ടു​തീ​ണ്ടാ​ത്ത പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്ന മ​റു​പ​ടി.

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    News Summary - Delhi Police Prison Van Experience
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