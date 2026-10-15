സി.ജെ.പിയുടെ മുൻകാല അക്രമങ്ങൾ അവഗണിക്കാനാവില്ല; പ്രതിഷേധ നടപടികളെ ന്യായീകരിച്ച് ഡൽഹി പൊലീസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ

സി.ജെ.പിയുടെ മുൻകാല അക്രമങ്ങൾ അവഗണിക്കാനാവില്ല; പ്രതിഷേധ നടപടികളെ ന്യായീകരിച്ച് ഡൽഹി പൊലീസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽtext_fields
ന്യൂഡൽഹി : സിജെപി പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ മുമ്പുണ്ടായ അക്രമങ്ങളും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കലും അവഗണിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജന്തർ മന്തറിലെ പ്രതിഷേധത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെയും പ്രതിഷേധക്കാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതിനെയും പൊലീസ് ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കാനും ആളുകൾക്കും സ്വത്തിനും നാശനഷ്ടമുണ്ടാകുന്നത് തടയാനുമാണ് നടപടികളെടുത്തതെന്ന് പൊലീസ് കമീഷണർ അനുരാഗ് കുമാർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിഷേധ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികളിലാണ് പൊലീസിന്റെ വിശദീകരണം.
ജൂലൈ 20ന് സിജെപി നടത്തിയ പാർലമെന്റ് മാർച്ചിനെ അനധികൃതവും നിയമവിരുദ്ധവുമായ നീക്കമായാണ് പൊലീസ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ജൂലൈയിലെ പ്രതിഷേധത്തിൽ 240ലധികം പൊലീസുകാർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും അവകാശപ്പെട്ടു. ജൂണിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനായി സിജെപി എഴുതി നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ പിന്നീട് ലംഘിച്ചെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ വാദം. ആയിരത്തിലധികം പേർ പങ്കെടുക്കില്ലെന്നും മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ പാർലമെന്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തില്ലെന്നും ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അനധികൃത മാർച്ച് നടത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം. ചില പ്രതിഷേധക്കാർ പൊലീസുകാരോട് ആക്രമണാത്മകമായി പെരുമാറിയെന്നും വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് പാർലമെന്റ്, സുപ്രീംകോടതി, രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ, നയതന്ത്ര കാര്യാലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സുരക്ഷാപ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുള്ളതിനാൽ ക്രമസമാധാനത്തിന് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നെന്നും പൊലീസ് വാദിച്ചു. ഒക്ടോബർ 10ന് പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയെന്നും സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമായതോടെ അവരെ വിട്ടയച്ചെന്നും പൊലീസ് അവകാശപ്പെട്ടു.
ഒക്ടോബർ 10ലെ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ച നടപടിയെയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ഗോവിന്ദ് മോഹൻ ന്യായീകരിച്ചു. കിംവദന്തികൾ പ്രചരിക്കുന്നത് തടയാനും ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്താനുമാണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് വിശദീകരണം. പ്രതിഷേധസാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയതെന്ന് റെയിൽവേ ബോർഡ് ചെയർമാൻ സതീഷ് കുമാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഒക്ടോബർ 9 വൈകീട്ട് നാലുമുതൽ ഒക്ടോബർ 10 അർധരാത്രിവരെ ഡൽഹിയിൽ അവസാനിക്കുകയോ ഡൽഹിയിലൂടെ കടന്നുപോകുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം 200 പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളും റദ്ദാക്കിയതായി റെയിൽവേയുടെ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു.
ഒക്ടോബർ 9ലെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെന്ന പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒക്ടോബർ 11ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി, ഡൽഹി പൊലീസ് കമീഷണർ, ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപറേഷൻ ചെയർമാൻ എന്നിവർക്കെതിരെ സുപ്രീംകോടതി കോടതിയലക്ഷ്യ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. മെട്രോയും മറ്റ് റെയിൽ സർവീസുകളും പൂർണമായി നിരോധിക്കാതെ നിയന്ത്രിതമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെന്നും യാത്രക്കാർക്ക് അസൗകര്യമുണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഈ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസും കേന്ദ്ര സർക്കാറും സമർപ്പിച്ച വിശദീകരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത്.
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