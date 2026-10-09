പാറ്റപ്പേടി: ഹോസ്റ്റലുകളിലും ട്രെയിനുകളിലും പൊലീസ് പരിശോധന; നിരവധി പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ

പാറ്റപ്പേടി: ഹോസ്റ്റലുകളിലും ട്രെയിനുകളിലും പൊലീസ് പരിശോധന; നിരവധി പേർ കസ്റ്റഡിയിൽtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സി.ജെ.പി) ഈ മാസം 10-ന് ജന്തർ മന്ദറിൽ നടത്തുന്ന മാർച്ചിന് മുന്നോടിയായി, സമരക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഡൽഹി പൊലീസ് ഹോസ്റ്റലുകളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കി. ‘സംശയാസ്പദമായ’ അതിഥികളെ തേടി ഹോസ്റ്റലുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ, ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകൾ, മറ്റ് താമസ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് വ്യാപക തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. “സംശയാസ്പദമെന്ന്” കരുതുന്ന താമസക്കാരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സമരക്കാർ എത്തുന്നത് തടയാൻ ഡൽഹിക്ക് പുറത്തും ട്രെയിനുകളിലും ബസുകളിലും പരിശോധന നടത്തുകയും സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ പലരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭോപ്പാലിൽ, ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ഗോവ എക്സ്പ്രസിൽ യാത്ര ചെയ്ത 21 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി റെയിൽവേ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
ഹോട്ടലുകളിലും താമസക്കാരെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. സമരക്കാർ എത്തുന്നത് നിരീക്ഷിക്കാൻ ബസ് ഓപ്പറേറ്റർമാരുമായി പൊലീസ് നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുകയും യാത്രക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ തേടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
സി.ജെ.പി, ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകൾ, സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവയിലെ പ്രധാന അംഗങ്ങളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സ്പെഷ്യൽ സെൽ, ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക യൂണിറ്റുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. “സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ധ്രുവ് രാഠിയുടെയും സി.ജെ.പിയുടെ സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദീപകെയുടെയും താമസസ്ഥലം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് സ്പെഷ്യൽ സെല്ലിന്റെയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ടീമുകളുടെയും പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം,” ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.
താമസക്കാരെ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഹോട്ടലുകൾ, ഹോസ്റ്റലുകൾ, ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകൾ, മറ്റ് താൽക്കാലിക താമസ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഹോട്ടലുകളിലും ഹോസ്റ്റലുകളിലും ഉടമകളും മാനേജർമാരും സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒക്യുപന്റ് രജിസ്റ്ററുകളും ലോഗുകളും പരിശോധിക്കുകയും ഇവരിൽ സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിൽ യുവാക്കളെയും വിദ്യാർഥികളെയും വ്യാപകമായി ചോദ്യംചെയ്യുന്നതായും വിദ്യാർഥികൾ ആരോപിച്ചു.
ഒക്ടോബർ 8 നും 11 നും ഇടയിൽ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തവരെയാണ് പൊലീസ് സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത്. യുവാക്കൾ സംഘങ്ങളായി എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് ഡൽഹിയിലെത്തിയതെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവർക്കെതിരെ എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് പ്രതികരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ബുക്ക് ചെയ്തവരല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലും റൂമുകളിൽ താമസത്തിന് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
“എന്റെ അറിവനുസരിച്ച്, മറ്റുള്ളവർ അവർക്കുവേണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്ത മുറികളിൽ കഴിയുന്ന വ്യക്തികളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ജീവനക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാരണത്താൽ, അവർ ഹോട്ടൽ രജിസ്റ്ററുകൾ പരിശോധിക്കുക മാത്രമല്ല, അതിഥികൾ സമർപ്പിച്ച ഐഡികൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ജീവനക്കാർ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരെയോ അതിഥികളെയോ മുറികൾ ബുക്ക് ചെയ്തവരെയോ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കാം,” പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
വ്യാഴാഴ്ച അർധരാത്രിയോടെ ഗുജറാത്തിലെയും യു.പിയിലെയും എസ്.എഫ്.ഐ നേതാക്കളുടെ വീടുകളിൽ പൊലീസ് ഇരച്ചെത്തി നേതാക്കളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ബസ് ഓപ്പറേറ്റർമാരെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ആരാണ് ബസുകൾ വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്നത്, എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ബുക്കിംഗുകൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൊലീസ്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾക്കും വിമാനത്താവളത്തിനും ചുറ്റും ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തുന്ന “വലിയ സംഘങ്ങൾക്കായി” പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
“ഞങ്ങൾ ആരെയും തടയുകയോ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ അന്വേഷണം നടത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. സമാധാനവും ക്രമസമാധാനവും ലംഘിക്കാൻ സംശയാസ്പദമായ വ്യക്തികൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് വരുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ സംഘങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവിധ സംസ്ഥാന പൊലീസ് വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും റെയിൽവേ പൊലീസിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അവരുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്,” ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.
ഡൽഹിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൽഹി പൊലീസിൽ നിന്ന് തനിക്ക് ഫോൺ കോളുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നതായി മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള ഓൾ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഫെഡറേഷൻ അംഗം പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധത്തിനായി വലിയ സംഘമായി യാത്ര ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതായും പൊലീസിന്റെ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഭീകരനെന്ന് വിളിച്ചതായും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പിന്നീട് ഫരീദാബാദിൽ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയതായി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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