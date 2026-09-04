ജന്തർമന്തർ അക്രമം: ഹിന്ദുത്വ ഇൻഫ്ലുവൻസർ സ്വതന്ത്ര ഭരദ്വാജ് കസ്റ്റഡിയിൽ

ജന്തർമന്തർ അക്രമം: ഹിന്ദുത്വ ഇൻഫ്ലുവൻസർ സ്വതന്ത്ര ഭരദ്വാജ് കസ്റ്റഡിയിൽtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ജന്തർമന്തറിൽ സി.ജെ.പി നടത്തിയ പ്രതിഷേധ സമരത്തിൽ ദലിത് ആക്ടിവിസ്റ്റിന്റെ പിതാവിന് നേരെ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ട ഹിന്ദുത്വ ഇൻഫ്ലുവൻസർ സ്വതന്ത്ര ഭരദ്വാജിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വധശ്രമമടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ സി.ജെ.പി നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവിലാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഭരദ്വാജിനെ പിടികൂടുമെന്ന് പൊലീസ് പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് പാറ്റകൾക്കു മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കിയത്. കേസ് എടുക്കാമെന്ന് പൊലീസ് ഉറപ്പുനൽകിയതോടെ സമരം താൽക്കാലികമായി പിരിഞ്ഞതായി സി.ജെ.പി നേതാക്കൾ അറിയിക്കുകായിരുന്നു. തൽക്കാലം സമരവേദിയിൽ നിന്ന് പിരിയുകയാണെന്നും വൈകീട്ട് തിരിച്ചെത്തി പൊലീസിന്റെ നടപടികൾ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു. പിന്നാലെ സമരസ്ഥലത്തുനിന്ന് പ്രവർത്തകർ പിരിഞ്ഞുപോവുകയും ചെയ്തു. പുരോഗതി ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും സമരവേദിയിൽ എത്തുമെന്നും സി.ജെ.പി അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് ഇയാൾ പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്.
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