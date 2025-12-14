Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    India
    Posted On
    date_range 14 Dec 2025 6:58 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 6:58 PM IST

    രാജസ്ഥാനിൽ എഥനോൾ പ്ലാൻറിനെതിരെ ഡൽഹി ​​മോഡൽ കർഷക പ്രക്ഷോഭം, അക്രമം, അറസ്റ്റ്; 273 പേർക്കെതിരെ കേസ്

    രാജസ്ഥാനിൽ എഥനോൾ പ്ലാൻറിനെതിരെ ഡൽഹി ​​മോഡൽ കർഷക പ്രക്ഷോഭം, അക്രമം, അറസ്റ്റ്; 273 പേർക്കെതിരെ കേസ്
    ടിബ്ബി: രാജസ്ഥാനിൽ എഥനോൾ ഫാക്ടറിക്കെതിരെ സംഘടിച്ച് കർഷകരുടെ വൻപ്രക്ഷോഭം. പ്ര​ക്ഷോഭം അടിച്ചമർത്താനായി പൊലീസ് നടത്തിയ കൂട്ട അറസ്റ്റിൽ 40 പേർ; 273 പേർക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

    രാജസ്ഥാനിലെ ഹനുമൻഗർ ജില്ലയിൽപെട്ട ചെറു നഗരമായ ടിബ്ബിയിൽ തുടങ്ങിയ ​പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് സമീപ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം കർഷകർ സംഘടി​ച്ചെത്തി നിർമാണം തുടങ്ങിയ ഫാക്റിയു​ടെ ഭാഗങ്ങൾ തകർക്കുകയും വാഹനങ്ങൾക്ക് തീവെക്കുകയും ചെയ്തതോടെ സമരം രാജ്യമെങ്ങും ചർച്ചയാകുന്നു. ഡൽഹി മോഡലിൽ ട്രാക്ടറുകളുമായി നൂറുകണക്കിന് കർഷകരാണ് സമരസ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി​ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

    പ്ലാന്റ് രാജസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും ഫലഭൂയിഷ്ടമായ കാർഷിക പ്രദേശത്തെ കൃഷിക്ക് ഭീഷണിയാവുകയും പ്രദേശത്തേക്ക് മാലിന്യം ഒഴുക്കിവിടുമെന്നും ആരോപിച്ചാണ് കർഷകർ പ്രക്ഷോഭം നയിക്കുന്നത്.

    പെലീസും കർഷകരും തമ്മിലുള്ള പെരിഞ്ഞ തല്ലും അക്രമ സംഭവങ്ങളുമാണ് ഏതാനും ദിവസമായി ഇവിടെ അര​ങ്ങേറുന്നത്. പ്ലാന്റി​ന്റെ പുറംഭിത്തി പ്രക്ഷോഭകർ തകർത്തു. പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് തുടങ്ങിയതോടെ നിരവധി വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രക്ഷോഭകർ തീയിട്ടു. കോൺഗ്രസ് എം.എൽ.എ അഭിമന്യു പൂനിയക്ക് പൊലീസ് മർദ്ദനത്തിൽ പരിക്കേറ്റു.

    കമ്പനി മാനേജ്മെന്റി​ന്റെ പരാതിയിൽ പൊലീസ് 273 ​പേർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തതത്. 40 ​പേർ അറസ്റ്റിലായി. ഇതിൽ കോൺഗ്രസ് എം.എൽ.എയും മുൻ എം.എൽ.എയും നേതാക്കളും ഉൾപ്പെടും.

    ആൾ ഇന്ത്യ കിസാൻ സഭ, സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച എന്നീ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്ര​ക്ഷോഭം നടക്കുന്നത്. പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാൻ, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നീ സംഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കർഷകർ സമരത്തിൽ പ​ങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചില പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളിൽ ചർച്ച നടന്നതോടെ സമരം താൽക്കാലികമായി അടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.

    40 മെഗാവാട്ട് എഥനോർ പ്ലാന്റാണ് ഇവിടെ ഉയരുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് കാർഷിക മേഖലയിലാണ്. പ്ലാന്റിന് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബേർഡി​ന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉടമസ്ഥർ പറയുന്നു. ത​ങ്ങളുടെ പ്ലാന്റിൽ നിനുള്ള മാലിന്യം അവിടെത്തന്നെ സംസ്കരിക്കാനുള്ള സംവിധാനവും കമ്പനിയിൽതന്നെയു​ണ്ടെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഗവൺമെന്റി​​ന്റെ എഥനോൾ പെ​ട്രോളിൽ ചേർക്കൽ പദ്ധതിക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് തങ്ങളുടെതെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.

