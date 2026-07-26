പ്രതിഷേധം പിൻവലിച്ച് സി.ജെ.പി; അടച്ചിട്ട ഡൽഹി മെട്രോ സർവീസുകൾ പൂർണമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു

പ്രതിഷേധം പിൻവലിച്ച് സി.ജെ.പി; അടച്ചിട്ട ഡൽഹി മെട്രോ സർവീസുകൾ പൂർണമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി നടന്നുവന്ന ശക്തമായ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് അയവുവന്നതോടെ തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് തിരികെയെത്തുന്നു. കോക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി ഉന്നയിച്ച പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുകയും വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധം ഔദ്യോഗികമായി പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് അടച്ചിട്ടിരുന്ന മുഴുവൻ ഡൽഹി മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളും ഞായറാഴ്ച രാവിലെയോടെ യാത്രക്കാർക്കായി പൂർണമായി തുറന്നുകൊടുത്തു.
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി സമരം ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന് രാജീവ് ചൗക്ക്, മാണ്ഡി ഹൗസ്, സുപ്രീം കോർട്ട്, ലോകകല്യാൺ മാർഗ്, സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തുടങ്ങി കേന്ദ്ര ഡൽഹിയിലെ പ്രമുഖമായ 17-ഓളം മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിലെ പ്രവേശനവും പുറത്തുകടക്കലും സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി തടഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് ദിനംപ്രതി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാരെ ഏറെ ദുരിതത്തിലാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഡൽഹി മെട്രോ ശൃംഖലയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളും പൂർണതോതിൽ പ്രവർത്തനസജ്ജമായതായി ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
മത്സരപരീക്ഷകളിലെ അട്ടിമറികളും നീറ്റ് ചോർച്ചയും ഉയർത്തിക്കാട്ടി ഒരു മാസത്തിലധികമായി ജന്തർ മന്ദിറിൽ സി.ജെ.പി പ്രക്ഷോഭം നടത്തിവരികയായിരുന്നു. തുടർച്ചയായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ തന്റെ പദവി രാജിവെച്ചതോടെയാണ് സമരത്തിൽ വലിയ വഴിത്തിരിവുണ്ടായത്. വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയും പഠന സാഹചര്യങ്ങളും മുൻനിർത്തിയാണ് താൻ രാജിവെക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിക്കയച്ച കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
മന്ത്രിയുടെ രാജിയെ തുടർന്ന് വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയ പൊലീസ് കേസുകളും എഫ്.ഐ.ആറുകളും പിൻവലിക്കാമെന്നും പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകളെ തുടർന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വിദ്യാർഥികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്നും സർക്കാർ ഉറപ്പുനൽകി. ഈ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് സി.ജെ.പി നേതാവ് അഭിജീത് ദിപ്കെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരം ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തിയത്.
അതോടൊപ്പം പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകളും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയും തടയുന്നതിനായി കൂടുതൽ കർശനമായ പുതിയ നിയമ നിർമാണത്തിനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയാറെടുക്കുകയാണ്. ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കുറ്റവാളികൾക്ക് 5 മുതൽ 10 വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷയും 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയും ഉറപ്പാക്കുന്ന ശക്തമായ വ്യവസ്ഥകളാണ് പുതിയ ബില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ കേസ് അന്വേഷണങ്ങൾ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാനും വേഗത്തിലുള്ള വിചാരണക്കായി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കാനും പുതിയ നിയമത്തിൽ നിർദ്ദേശമുണ്ട്.
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