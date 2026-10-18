'സമരസ്ഥലത്ത് വെറുതെ നിന്നത് കുറ്റകൃത്യമല്ല'; ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്കെതിരായ കേസ് റദ്ദാക്കി ഡൽഹി ഹൈകോടതി

'സമരസ്ഥലത്ത് വെറുതെ നിന്നത് കുറ്റകൃത്യമല്ല'; ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്കെതിരായ കേസ് റദ്ദാക്കി ഡൽഹി ഹൈകോടതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഒരു പ്രതിഷേധ പരിപാടി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെറുതെ സന്നിഹിതനായി എന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം ഒരാൾക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ ചുമത്താനാവില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഡൽഹി ഹൈകോടതി. നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ചുവെന്നും പൊലീസിനെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്നും ആരോപിച്ച് ഉദ്യോഗാർത്ഥിയായ ഖുർഷിദ് അഹമ്മദിനെതിരെ കമല മാർക്കറ്റ് പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ടും (എഫ്.ഐ.ആർ) തുടർനടപടികളും ഹൈകോടതി റദ്ദാക്കി. ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജീവ് നരുളയുടേതാണ് സുപ്രധാന ഉത്തരവ്.
ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത, 2023-ലെ സെക്ഷൻ 223(എ) (ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഉത്തരവ് ലംഘിക്കൽ), സെക്ഷൻ 3(5) (കൂട്ടുദ്ദേശ്യം) എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നത്. ഏകലവ്യ മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച ഖുർഷിദ് അഹമ്മദ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷന് ഹാജരാകാൻ തടസ്സമുണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് അടിയന്തരമായി കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
രാംലീല മൈതാനത്തെ പ്രതിഷേധവും കേസും
പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദമനുസരിച്ച്, 2025 ആഗസ്റ്റ് 24-ന് ഡൽഹിയിലെ രാംലീല മൈതാനത്ത് എണ്ണൂറോളം മുതൽ ആയിരത്തോളം വരെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധത്തിനായി ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു. വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ മാത്രമാണ് സമരത്തിന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത സെക്ഷൻ 163 പ്രകാരമുള്ള നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ച് നിരവധി പേർ സ്ഥലത്ത് തുടരുകയും പോലീസുമായി ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് ആരോപണം. തുടർന്ന് ഖുർഷിദ് അഹമ്മദ് ഉൾപ്പെടെ 44 പേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു.
താൻ സമരത്തിന്റെ സംഘാടകനോ പ്രാസംഗികനോ ആയിരുന്നില്ലെന്നും, സ്ഥലത്ത് വെറുതെ നിന്നിരുന്ന തന്നെ പൊലീസ് തെറ്റായി കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഖുർഷിദ് അഹമ്മദ് കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചു. ഉത്തരവ് കേവലം ലംഘിച്ചു എന്നത് മാത്രം പര്യാപ്തമല്ലെന്നും, അത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തടസ്സമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ പരിക്കോ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു:
"സമരക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ കേവലം സന്നിഹിതനായിരുന്നു എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം കുറ്റം തെളിയിക്കാനാവില്ല. ഉത്തരവ് ലംഘിക്കാൻ ബോധപൂർവമായ പങ്കാളിത്തമോ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യാനുള്ള കൂട്ടായ ഉദ്ദേശ്യമോ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന തെളിവുകളൊന്നുമില്ലാതെ ഹരജിക്കാരനെ വിചാരണ നേരിടാൻ വിടുന്നത് നിയമനടപടികളുടെ ദുരുപയോഗമാണ്."
— ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജീവ് നരുള വ്യക്തമാക്കി.
ഒരേ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം പോലീസിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ പൊതുവായ ഉദ്ദേശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ബി.എൻ.എസ് സെക്ഷൻ 3(5) പ്രകാരം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തുടർന്ന് ഖുർഷിദിനെതിരായ നടപടികൾ റദ്ദാക്കിയ കോടതി, കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികൾക്കെതിരായ നടപടികൾ തുടരുന്നതിന് ഈ ഉത്തരവ് തടസ്സമാകില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
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