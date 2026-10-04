പ്രായപൂർത്തിയായ മകന്റെ തെറ്റുകൾക്ക് അച്ഛനെ പ്രതിയാക്കാനാകില്ല; ഭർതൃപിതാവിനെതിരായ ഗാർഹിക പീഡനക്കേസ് തള്ളി ഡൽഹി ഹൈകോടതി

പ്രായപൂർത്തിയായ മകന്റെ തെറ്റുകൾക്ക് അച്ഛനെ പ്രതിയാക്കാനാകില്ല; ഭർതൃപിതാവിനെതിരായ ഗാർഹിക പീഡനക്കേസ് തള്ളി ഡൽഹി ഹൈകോടതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പ്രായപൂർത്തിയായ മകന്റെ സ്വഭാവദൂഷ്യങ്ങളോ വൈവാഹിക തെറ്റുകളോ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെന്ന കാരണത്താൽ മാത്രം ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമപ്രകാരം ഭർതൃപിതാവിനെ പ്രതിയാക്കാനാകില്ലെന്ന് ഡൽഹി ഹൈകോടതി. മകന്റെ വഴിവിട്ട ബന്ധങ്ങളെ പിതാവ് ചോദ്യം ചെയ്തില്ലെന്ന ആരോപണം അദ്ദേഹം മകന്റെ തെറ്റുകളിൽ പങ്കാളിയാണെന്നതിന് തെളിവല്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് മധു ജെയിൻ വ്യക്തമാക്കി.
ഭർതൃപിതാവിനെതിരായ ഗാർഹിക പീഡനക്കേസ് റദ്ദാക്കിയ വിചാരണ കോടതി ഉത്തരവ് ശരിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹൈകോടതി ഹരജിക്കാരിയായ യുവതിയുടെ അപ്പീൽ തള്ളിയത്.
'പ്രായപൂർത്തിയായ മകന്റെ പെരുമാറ്റത്തെ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ മാത്രം ഗാർഹിക പീഡന നിയമപ്രകാരം ഒരച്ഛനെ കുറ്റക്കാരനാക്കാനോ നിയമനടപടിക്ക് വിധേയനാക്കാനോ കഴിയില്ല,' കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഇങ്ങനെ
2006-ലാണ് ദമ്പതികൾ വിവാഹിതരായത്. തുടർന്ന് മാനസികവും വാക്കാലുള്ളതും സാമ്പത്തികവുമായ പീഡനങ്ങൾ ആരോപിച്ച് 2019-ൽ യുവതി ഭർത്താവിനും പിതാവിനുമെതിരെ ഗാർഹിക പീഡന പരാതി ഫയൽ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കുടുംബ ബിസിനസിലെ ഓഫീസും ഇമെയിൽ സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഭർതൃപിതാവ് തന്നെ വിലക്കിയെന്നും, ദാമ്പത്യ തർക്കങ്ങളിൽ മകന്റെ പക്ഷം ചേർന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചുവെന്നുമായിരുന്നു യുവതിയുടെ പ്രധാന ആരോപണം.
2020-ൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഭർതൃപിതാവിന് നോട്ടീസ് അയച്ചെങ്കിലും, 2023-ൽ സെഷൻസ് കോടതി ഈ നടപടി റദ്ദാക്കി. ഇതിനെതിരെയാണ് യുവതി ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. പ്രായപൂർത്തിയായ മകന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് താൻ ഉത്തരവാദിയല്ലെന്നായിരുന്നു ഭർത്താവിന്റെ അച്ഛന്റെ പ്രധാന വാദം.
കൃത്യമായ തെളിവുകളില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ പീഡനമാകില്ല
യുവതിയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ഭർതൃപിതാവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭീഷണിയോ നടപടികളോ ഉണ്ടായതായി ഹരജിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സാമ്പത്തിക പീഡനം ഗാർഹിക പീഡന നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണെങ്കിലും, കുടുംബ ബിസിനസ് പങ്കാളിത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള ഓഹരിയോ ലാഭമോ അച്ഛൻ തടഞ്ഞുവെച്ചതിന് തെളിവുകളൊന്നുമില്ലെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി.
മാത്രമല്ല, അച്ഛൻ തന്നെ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന സ്വഭാവക്കാരനാണെന്നും നിരന്തരം ശകാരിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടെന്നുമുള്ള വാദങ്ങൾ തികച്ചും അവ്യക്തമാണെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി
ഇതോടെ ഭർതൃപിതാവിനെതിരായ ഗാർഹിക പീഡനക്കുറ്റം നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കോടതി ഹരജി തള്ളുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഭർത്താവിനെതിരായ നിയമനടപടികൾ തുടർന്നും തുടരാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
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