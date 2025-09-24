Begin typing your search above and press return to search.
    24 Sept 2025 11:11 PM IST
    24 Sept 2025 11:11 PM IST

    അഫ്സൽ ഗുരുവിന്റെയും മഖ്ബൂൽ ഭട്ടിന്റെയും ജയിലിലെ ഖബറുകൾ നീക്കണമെന്ന ഹരജി തള്ളി

    അഫ്സൽ ഗുരുവിന്റെയും മഖ്ബൂൽ ഭട്ടിന്റെയും ജയിലിലെ ഖബറുകൾ നീക്കണമെന്ന ഹരജി തള്ളി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വ​ധ​ശി​ക്ഷ​ക്ക് വി​ധേ​യ​രാ​ക്കി തി​ഹാ​ർ ജ​യി​ൽ വ​ള​പ്പി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി​യ അ​ഫ്സ​ൽ ഗു​രു​വി​ന്റെ​യും മ​ഖ്ബൂ​ൽ ഭ​ട്ടി​ന്റെ​യും ഖ​ബ​റി​ട​ങ്ങ​ൾ തി​ഹാ​ർ ജ​യി​ലി​ൽ​നി​ന്നു മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി ത​ള്ളി.

    കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്താ​ൽ ക​ശ്മീ​രി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത് ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ്, ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും ഖ​ബ​റി​ട​ങ്ങ​ൾ ജ​യി​ലി​​ലെ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റി​യെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് വി​ശ്വ വേ​ദി​ക് സ​നാ​ത​ൻ സം​ഘം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യാ​ണ് ത​ള്ളി​യ​ത്.

    അ​ഫ്‌​സ​ൽ ഗു​രു​വി​ന്റെ​യും മ​ഖ്ബൂ​ൽ ഭ​ട്ടി​ന്റെ​യും ശ​വ​കു​ടീ​ര​ങ്ങ​ൾ ‘തീ​ർ​ഥാ​ട​ന’ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ദേ​വേ​ന്ദ്ര കു​മാ​ർ ഉ​പാ​ധ്യാ​യ, ജ​സ്റ്റി​സ് തു​ഷാ​ർ റാ​വു ഗെ​ഡേ​ല എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ച് ഹ​ര​ജി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തെ​ളി​വു​ക​ൾ ചോ​ദി​ച്ചു. പ​ത്ര റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ പോ​സ്റ്റു​ക​ളു​മ​ല്ല തെ​ളി​വാ​യി വേ​ണ്ട​തെ​ന്നും ഹൈ​കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​​ന്റെ​യും ഡ​ൽ​ഹി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ​യും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കാ​തി​രു​ന്ന​തി​നെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ച കോ​ട​തി തെ​ളി​വു​ക​ൾ സ​ഹി​തം വീ​ണ്ടും കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കാ​ൻ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​നു​വാ​ദം ന​ൽ​കി.

    അ​ഫ്സ​ൽ ഗു​രു​വി​നെ സം​സ്ക​രി​ച്ചി​ട്ട് 12 വ​ർ​ഷ​മാ​യി​ല്ലേ എ​ന്നും ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​നോ​ട് കോ​ട​തി ചോ​ദി​ച്ചു. 1984 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ലാ​ണ് മ​ഖ്ബൂ​ൽ ഭ​ട്ടി​നെ തൂ​ക്കി​ലേ​റ്റി​യ​ത്. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ആ​ക്ര​മ​ണ കേ​സി​ൽ 2013 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ലാ​ണ് അ​ഫ്സ​ൽ ഗു​രു​വി​ന്റെ വ​ധ​ശി​ക്ഷ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.


