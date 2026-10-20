'നിയമത്തോട് ബഹുമാനമില്ല, സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകർക്കാൻ സാധ്യത': സൗരവ് ദാസിനും അശുതോഷ് റങ്കക്കുമെതിരെ ഡൽഹി കോടതി

'നിയമത്തോട് ബഹുമാനമില്ല, സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകർക്കാൻ സാധ്യത': സൗരവ് ദാസിനും അശുതോഷ് റങ്കക്കുമെതിരെ ഡൽഹി കോടതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷനെതിരായ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ സൗരവ് ദാസ്, അശുതോഷ് റാങ്ക എന്നിവർക്ക് നിയമത്തോട് യാതൊരു ബഹുമാനവുമില്ലെന്നും ഇവർ ക്രമസമാധാന നില തകർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും നിരീക്ഷിച്ച് ഡൽഹി കോടതി. ഇവരുടെ പെരുമാറ്റം ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന ഉറപ്പ് വിശ്വസനീയമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സ്പെഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ഋതു രാജ് ഇരുവരുടെയും ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.
പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വിലക്കുള്ള മേഖലകളിൽ വീണ്ടും സമരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ പതിവുരീതിയാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. സമാധാനാന്തരീക്ഷവും പൊതുശാന്തിയും തകർക്കപ്പെടാൻ ഗൗരവതരമായ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഹാജരാക്കിയ ജാമ്യക്കാരെ തള്ളി കോടതി
ഇരുവർക്കുമായി ഹാജരാക്കിയ ജാമ്യക്കാരെ അയോഗ്യരെന്ന് കണ്ട് കോടതി നിരസിച്ചു:
- രേഖകളിലെ പൊരുത്തക്കേട്: ഒരു ജാമ്യക്കാരൻ സമർപ്പിച്ച ജാമ്യ ബോണ്ടിലെ ഫോട്ടോയും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിലെ (ആധാർ കാർഡ്) ഫോട്ടോയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. മറ്റൊരു സാധുവായ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ ഹാജരാക്കാൻ ഇയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, തൃപ്തികരമായ മറുപടികൾ നൽകാനും സാധിച്ചില്ല.
- വിവരമില്ലായ്മ: രണ്ടാമത്തെ ജാമ്യക്കാരന് സൗരവ് ദാസിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു.
- നിയന്ത്രണത്തിന്റെ അഭാവം: പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ ഉറപ്പുനൽകാനുള്ള യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇരു ജാമ്യക്കാർക്കും ഇല്ലെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി.
ഇതോടെ പഴയ ജാമ്യക്കാരെ തള്ളിയ കോടതി, പുതിയ ജാമ്യക്കാരെ ഹാജരാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. കേസ് തുടർനടപടികൾക്കായി ഒക്ടോബർ 21-ലേക്ക് മാറ്റി.
പശ്ചാത്തലം: ജന്തർ മന്തറിലെ സമരം
വോട്ടർപട്ടികയിലെ സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷനിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ചും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടും സി.ജെ.പി നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെയാണ് സൗരവ് ദാസും അശുതോഷ് റങ്കയും അറസ്റ്റിലാവുന്നത്.
ഒക്ടോബർ 13-ന് ബാരിക്കേഡുകൾ വെച്ച് അടച്ച ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് ഗേറ്റുകൾ ചാടിക്കടന്ന് അകത്തുകടന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഒക്ടോബർ 14-ന് ഇവരെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരുന്നു. കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോഴാണ് ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം കസ്റ്റഡി രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിയത്.
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