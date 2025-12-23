Begin typing your search above and press return to search.
    23 Dec 2025 11:11 PM IST
    23 Dec 2025 11:11 PM IST

    ചൈ​നീ​സ് വി​സ കും​ഭ​കോ​ണ കേ​സ്: കാർത്തി ചിദംബരത്തിനെതിരെ കുറ്റം ചുമത്താൻ കോടതി അനുമതി

    ചൈ​നീ​സ് വി​സ കും​ഭ​കോ​ണ കേ​സ്: കാർത്തി ചിദംബരത്തിനെതിരെ കുറ്റം ചുമത്താൻ കോടതി അനുമതി
    കാർത്തി ചിദംബരം

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ചൈ​നീ​സ് വി​സ കും​ഭ​കോ​ണ കേ​സി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​പി കാ​ർ​ത്തി ചി​ദം​ബ​ര​ത്തി​നെ​തി​രെ ക്രി​മി​ന​ൽ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന കു​റ്റം ചു​മ​ത്താ​ൻ ഡ​ൽ​ഹി കോ​ട​തി അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. പ​ഞ്ചാ​ബി​ൽ പ​വ​ർ പ്ലാ​ന്റ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ചൈ​നീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് വി​സ വീ​ണ്ടും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​ൻ 50 ല​ക്ഷം രൂ​പ കൈ​ക്കൂ​ലി​യാ​യി വാ​ങ്ങി​യെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് (ഇ.​ഡി) ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ലാ​ണ് കു​റ്റും ചു​മ​ത്താ​ൻ ഡ​ൽ​ഹി റോ​സ് അ​വ​ന്യൂ കോ​ട​തി അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ​

    കേ​സി​ൽ ജ​നു​വ​രി 16ന് ​വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കും. പി​താ​വ് പി. ​ചി​ദം​ബ​രം കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ 2011ൽ 263 ​ചൈ​നീ​സ് പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് വി​സ ന​ൽ​കി​യ​താ​ണ് കേ​സി​ന് അ​ടി​സ്ഥാ​നം. ഇ.​ഡി ​കേ​സ് വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്നും ചൈ​നീ​സ് പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് വി​സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യ​തി​ൽ യാ​തൊ​രു പ​ങ്കു​മി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് കാ​ർ​ത്തി​ക് ചി​ദം​ബ​രം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    News Summary - Delhi Court Orders Charges Against Karti Chidambaram In Chinese Visa Scam Case
