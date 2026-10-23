മ്യാൻമർ ആയുധ പരിശീലന കേസ്: യു.എസ് പൗരനും യുക്രൈൻ സ്വദേശികൾക്കും ഫെബ്രുവരി 24 വരെ വിദേശത്ത് കഴിയാൻ അനുമതി

മ്യാൻമർ ആയുധ പരിശീലന കേസ്: യു.എസ് പൗരനും യുക്രൈൻ സ്വദേശികൾക്കും ഫെബ്രുവരി 24 വരെ വിദേശത്ത് കഴിയാൻ അനുമതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: മ്യാൻമറിലെ വിമതർക്ക് ആയുധ പരിശീലനം നൽകിയെന്ന പേരിൽ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻ.ഐ.എ) രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ യു.എസ് പൗരൻ മാത്യു ആരോൺ വാൻഡൈക്കിനും ആറ് യുക്രൈൻ പൗരന്മാർക്കും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് കഴിയാനുള്ള അനുമതി അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരി 24 വരെ നീട്ടി ഡൽഹി കോടതി. ഏഴ് വിദേശ പൗരന്മാരും സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ പരിഗണിച്ചാണ് പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജി പ്രശാന്ത് ശർമ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള നടപടികളിലൂടെയാണ് കോടതി വാദം കേട്ടത്.
കേസിൽ തുടർ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പുരോഗതി അടുത്ത വിചാരണാ തീയതിയിൽ കോടതിയെ ബോധിപ്പിക്കുമെന്നും എൻ.ഐ.എ അറിയിച്ചു. എൻ.ഐ.എയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ രാഹുൽ ത്യാഗി, അഭിഭാഷകരായ ജതിൻ ഖത്രി, അമിത് രോഹില എന്നിവർ ഹാജരായി. മാത്യു വാൻഡൈക്കിന്റെ പിടിച്ചെടുത്ത സാധനങ്ങൾ വിട്ടുനൽകണമെന്ന അപേക്ഷയിൽ കോടതി പിന്നീട് തീരുമാനമെടുക്കും.
വിദേശത്ത് തുടരാൻ അനുമതി; സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെന്ന് വാൻഡൈക്ക്
ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആറ് യുക്രൈൻ പൗരന്മാരും വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് വഴിയാണ് കോടതി നടപടികളിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഇവരുടെ അനാരോഗ്യം പരിഗണിച്ചാണ് വിദേശത്ത് തുടരാൻ കോടതി കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയത്. എന്നാൽ മാത്യു വാൻഡൈക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായിരുന്നു. തുടർന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് അനുമതി നൽകി. കേസ് ഇനിയും തുടരുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ലെന്ന് കോടതിക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം വാൻഡൈക്ക് പറഞ്ഞു. 'കേസ് തുടരേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയം തീരുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ തുടരും.' സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം അഭിഭാഷകനെ മാറ്റിയതായും നിലവിൽ തനിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തമായാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരാകുന്നതെന്നും വാൻഡൈക്ക് വ്യക്തമാക്കി. യു.എസ് എംബസിയിൽ നിന്ന് യാതൊരു സഹായവും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും വാൻഡൈക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കഴിഞ്ഞ മാസം സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിച്ച വാൻഡൈക്ക്, വിദേശത്ത് തുടരാനുള്ള അനുമതി നീട്ടി ലഭിക്കുന്നതിനായി കോടതിയിൽ ഹാജരാകാനാണ് ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. സെപ്റ്റംബർ 24-ന് കുടുംബത്തെ കാണുന്നതിനായി ഒരു മാസത്തേക്ക് നാട്ടിൽ പോകാൻ കോടതി ഇവർക്ക് ഉപാധികളോടെ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. എൻ.ഐ.എ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നേരിട്ടോ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് വഴിയോ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
യു.എ.പി.എ ഒഴിവാക്കി കുറ്റപത്രം; മിസോറാം വഴി മ്യാൻമറിലേക്ക് കടന്നതായി ആരോപണം
വിനോദസഞ്ചാര വിസയിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ പ്രതികൾ യാത്രാ പെർമിറ്റുകളില്ലാതെ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയും മിസോറാം അതിർത്തി വഴി അനധികൃതമായി മ്യാൻമറിലേക്ക് കടന്ന് അവിടുത്തെ വംശീയ സായുധ സംഘങ്ങൾക്ക് ആയുധ പരിശീലനം നൽകിയെന്നുമാണ് എൻ.ഐ.എയുടെ കണ്ടെത്തൽ. മ്യാൻമറിലെ യാത്രാവിമാനം തകർക്കാൻ ഇവർ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായും തുടക്കത്തിൽ ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു. ഗൂഢാലോചന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തുടക്കത്തിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ കർശനമായ യു.എ.പി.എ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ എൻ.ഐ.എ യു.എ.പി.എ വകുപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കി. പകരം എഫ്.ആർ.ആർ.ഒയ്ക്ക് മുന്നിൽ പിഴയടച്ച് തീർപ്പാക്കാവുന്ന ഇമിഗ്രേഷൻ ആന്റ് ഫോറിനേഴ്സ് ആക്ടിലെ 21, 23 വകുപ്പുകൾ മാത്രമാണ് ചുമത്തിയത്.
ഭീകരവാദ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും അനുബന്ധ കുറ്റപത്രത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നുമാണ് എൻ.ഐ.എ നിലപാട്.