    date_range 13 Nov 2025 11:50 PM IST
    date_range 13 Nov 2025 11:50 PM IST

    ഡൽഹി വായു മലിനീകരണം ഗുരുതരം; ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് സുപ്രീംകോടതി

    സുപ്രീം കോടതി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: രാ​ജ്യ​ത​ല​സ്ഥാ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ശ്വാ​സം​മു​ട്ടി​ക്കു​ന്ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ വാ​യു മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന​തി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ആ​ശ​ങ്ക അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തു​മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ വ​ലു​തും സ്ഥി​ര​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സ് പി.​എ​സ്. ന​ര​സിം​ഹ, ജ​സ്റ്റി​സ് എ.​എ​സ്. ച​ന്ദു​ർ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ച് നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു.

    വാ​യു​മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ വെ​ർ​ച്വ​ലാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്താ​ൽ മ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രോ​ട് ബെ​ഞ്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ താ​ൻ മാ​സ്ക് ധ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​പി​ൽ സി​ബ​ൽ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് മാ​സ്ക് മ​തി​യാ​വി​ല്ലെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഗു​രു​ത​ര​മാ​ണെ​ന്നു​മു​ള്ള നി​രീ​ക്ഷ​ണം ബെ​ഞ്ചി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ജ​സ്റ്റി​സ് ന​ര​സിം​ഹ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ മി​ക്ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും വാ​യു ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര സൂ​ചി​ക വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 400ന് ​മു​ക​ളി​ൽ ‘ഗു​രു​ത​ര’ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​ഞ്ഞ് സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഗ്രേ​ഡ​ഡ് റെ​സ്‍പോ​ൺ​സ് ആ​ക്ഷ​ൻ പ്ലാ​നി​ന്‍റെ മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ടം ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ല​ക്കേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ബി.​എ​സ്-3 പെ​ട്രോ​ൾ, ബി.​എ​സ്-4 ഡീ​സ​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മു​ണ്ട്. അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സ് വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ക്ലാ​സു​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലാ​ക്കി.

    പാ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​ക്കോ​ൽ ക​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ എ​ന്ത് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന സ്റ്റാ​റ്റ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​ബ്, ഹ​രി​യാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളോ​ട് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ വാ​യു​നി​ല​വാ​രം ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്ത് രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് അ​ത്.

    അ​മി​ക്ക​സ് ക്യൂ​റി​യാ​യി കോ​ട​തി​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക അ​പ​രാ​ജി​ത സി​ങ് വാ​യു ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര സൂ​ചി​ക​ക​ളി​ലെ പൊ​രു​ത്ത​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ പെ​ടു​ത്തി. ഈ ​വി​ഷ​യം ഇ​നി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    TAGS:air pollutionSupreme Court
