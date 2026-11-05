അഗ്നിവീറുകൾക്ക് ആശ്വാസം; വിപുലീകരിച്ച രണ്ട് വർഷത്തെ സേവന കാലയളവിൽ വിവാഹത്തിന് ഇളവ് നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആലോചന

അഗ്നിവീറുകൾക്ക് ആശ്വാസം; വിപുലീകരിച്ച രണ്ട് വർഷത്തെ സേവന കാലയളവിൽ വിവാഹത്തിന് ഇളവ് നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആലോചനtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിയിലൂടെ സൈന്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന 'അഗ്നിവീറുകളുടെ' സേവന നിബന്ധനകളിൽ നിർണായക പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ഒരുങ്ങുന്നു. ആദ്യ നാല് വർഷത്തെ പ്രാഥമിക സേവനത്തിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന രണ്ട് വർഷത്തെ വിപുലീകൃത സേവന കാലയളവിൽ അഗ്നിവീറുകൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനുള്ള കർശന വിലക്കുകളിൽ ഇളവ് നൽകുന്നത് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സജീവ പരിഗണനയിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
നിലവിലുള്ള സേവന നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നാല് വർഷത്തെ പ്രാഥമിക സേവന കാലയളവിൽ അഗ്നിവീറുകൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ കർശനമായ നിരോധനമുണ്ട്. പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പല കുടുംബങ്ങൾക്കുമുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആശങ്കകളിലൊന്ന് പരിഹരിക്കാൻ ഈ പുതിയ തീരുമാനം സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
17.5 വയസ്സ് മുതൽ 21 വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രായത്തിലാണ് ചെറുപ്പക്കാർ അഗ്നിവീറുകളായി സേനയിൽ ചേരുന്നത്. 4 വർഷത്തെ പ്രാഥമിക സേവനത്തിന് ശേഷം 2 വർഷത്തെ അധിക സേവനം കൂടി പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴേക്കും ഇവർക്ക് 25-26 വയസ്സ് പിന്നിടും. ഈ പ്രായത്തിൽ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള സാമൂഹിക-കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നീക്കം.
നാല് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം അഞ്ചാം വർഷത്തിലും ആറാം വർഷത്തിലും സേവനത്തിൽ തുടരുന്ന സൈനികരുടെ കുടുംബപരമായ ആവശ്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്നത് സൈനികരുടെ മനോവീര്യം കൂട്ടാനും കഴിവുള്ളവരെ സേനയിൽ തന്നെ നിലനിർത്താനും സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതിരോധ വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
'സെക്കൻഡ് ടൂർ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി'യും പരിഷ്കരിച്ച അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിയും
നാല് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം സ്ഥിരസേനയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്ത (75% വരുന്ന) അംഗങ്ങൾക്ക് 2 വർഷത്തേക്ക് കൂടി സേവനം നീട്ടി നൽകുന്നതിനുള്ള പുതിയ പ്രഖ്യാപനം കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അടുത്തിടെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. സംയുക്ത സൈനിക മേധാവി (സി.ഡി.എസ്) ജനറൽ എൻ.എസ്. രാജ സുബ്രമണിയാണ് ഈ പരിഷ്കാരം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് ഈ അധിക സേവന കാലയളവിനെ 'സെക്കൻഡ് ടൂർ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി' (Second Tour of Duty) എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച വൈദഗ്ധ്യമുള്ള സൈനികരെ സേനയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിനും രാജ്യത്തിന്റെ സൈനിക സജ്ജത തടസ്സമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുമാണ് ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
രണ്ട് വർഷത്തെ അധിക സേവനം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അഗ്നിവീറുകൾക്ക് പ്രതിമാസ വേതനത്തിൽ വലിയ വർധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടാതെ, കൂടുതൽ ഉയർന്ന 'സേവാനിധി' (Seva Nidhi) പാക്കേജും പൂർണ്ണ സീനിയോറിറ്റി ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇവർക്ക് നൽകും. ആറ് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം അഗ്നിവീറുകൾക്ക് അവരുടെ പ്രകടന മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും റെഗുലർ കേഡറിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടായിരിക്കും.
അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കുമുള്ള സംശയങ്ങളും ആശങ്കകളും ദുരീകരിച്ച്, കൂടുതൽ യുവാക്കളെ രാജ്യസേവനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ഈ തീരുമാനങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്നാണ് സൈനിക നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.