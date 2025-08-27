Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_right‘സുദർശൻ ചക്ര’...
    India
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 12:03 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 12:03 AM IST

    ‘സുദർശൻ ചക്ര’ ഇസ്രായേലിന്റെ അയേൺ ഡോം പോലെ പ്രവർത്തിക്കും -സേന മേധാവി

    text_fields
    bookmark_border
    ‘സുദർശൻ ചക്ര’ ഇസ്രായേലിന്റെ അയേൺ ഡോം പോലെ പ്രവർത്തിക്കും -സേന മേധാവി
    cancel

    മൗ (മധ്യപ്രദേശ്): ഇന്ത്യയുടെ നിർദിഷ്ട വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനമായ ‘സുദർശൻ ചക്ര’ ഇസ്രായേലിന്റെ അയേൺ ഡോം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് സംയുക്തസേന മേധാവി ജനറൽ അനിൽ ചൗഹാൻ പറഞ്ഞു.

    സെൻസറുകൾ, മിസൈലുകൾ, നിരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ, നിർമിതബുദ്ധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഒരുക്കിയ പ്രതിരോധ കവചം എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും രാജ്യത്തിന് ‘പരിചയും വാളു’മായി പ്രവർത്തിക്കും.

    മധ്യപ്രദേശിലെ മൗവിൽ നടന്ന സൈനിക കോൺക്ലേവ് ‘രൺ സംവാദിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് ജനറൽ ചൗഹാൻ ‘സുദർശൻ ചക്ര’യെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചത്. ശത്രുവിന്റെ വ്യോമ ആക്രമണങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും നിർവീര്യമാക്കാനുമുള്ള ശക്തമായ സംവിധാനം ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Iron DomeAnil Chauhansudarshan Chakra
    News Summary - Defence Chief Highlights Sudarshan Chakra As India's Version Of Israel's Iron Dome
    Similar News
    Next Story
    X