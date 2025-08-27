‘സുദർശൻ ചക്ര’ ഇസ്രായേലിന്റെ അയേൺ ഡോം പോലെ പ്രവർത്തിക്കും -സേന മേധാവി

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 27 Aug 2025 12:03 AM IST
Updated Ondate_range 27 Aug 2025 12:03 AM IST
‘സുദർശൻ ചക്ര’ ഇസ്രായേലിന്റെ അയേൺ ഡോം പോലെ പ്രവർത്തിക്കും -സേന മേധാവിtext_fields
bookmark_border
News Summary - Defence Chief Highlights Sudarshan Chakra As India's Version Of Israel's Iron Dome
മൗ (മധ്യപ്രദേശ്): ഇന്ത്യയുടെ നിർദിഷ്ട വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനമായ ‘സുദർശൻ ചക്ര’ ഇസ്രായേലിന്റെ അയേൺ ഡോം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് സംയുക്തസേന മേധാവി ജനറൽ അനിൽ ചൗഹാൻ പറഞ്ഞു.
സെൻസറുകൾ, മിസൈലുകൾ, നിരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ, നിർമിതബുദ്ധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഒരുക്കിയ പ്രതിരോധ കവചം എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും രാജ്യത്തിന് ‘പരിചയും വാളു’മായി പ്രവർത്തിക്കും.
മധ്യപ്രദേശിലെ മൗവിൽ നടന്ന സൈനിക കോൺക്ലേവ് ‘രൺ സംവാദിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് ജനറൽ ചൗഹാൻ ‘സുദർശൻ ചക്ര’യെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചത്. ശത്രുവിന്റെ വ്യോമ ആക്രമണങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും നിർവീര്യമാക്കാനുമുള്ള ശക്തമായ സംവിധാനം ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story