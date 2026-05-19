Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightജ​ഡ്ജി​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ...
    India
    Posted On
    date_range 19 May 2026 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 19 May 2026 11:30 PM IST

    ജ​ഡ്ജി​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി വി​ഡി​യോ: യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ​ക്ക് ആ​റു​മാ​സം ത​ട​വ്

    text_fields
    bookmark_border
    ജ​ഡ്ജി​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി വി​ഡി​യോ: യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ​ക്ക് ആ​റു​മാ​സം ത​ട​വ്
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ചി​ല ജ​ഡ്ജി​മാ​രെ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യും നീ​തി​ന്യാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ അ​ന്ത​സ്സ് ഇ​ക​ഴ്ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ഡി​യോ​ക​ൾ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​തി​ന് ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി യൂ​ട്യൂ​ബ​റെ ആ​റു​മാ​സം ത​ട​വി​ന് ശി​ക്ഷി​ച്ചു. ഗു​ൽ​ഷ​ൻ പ​ഹു​ജ എ​ന്ന​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    ഇ​യാ​ൾ ഖേ​ദം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യോ തി​രു​ത്ത​ൽ ന​ട​ത്തു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ശി​ക്ഷി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ന​വീ​ൻ ചൗ​ള, ര​വീ​ന്ദ​ർ ദു​ഡേ​ജ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ച് പ​റ​ഞ്ഞു. ‘‘നീ​തി​ന്യാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് താ​ൻ വി​ഡി​യോ ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് അ​യാ​ൾ വാ​ദി​ക്കു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​കോ​ട​തി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​ക​ര​മാ​യ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​വ​ഹേ​ള​നം തു​ട​രു​ന്നു. അ​യാ​ൾ ഒ​രു ദ​യ​യും അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ല’’ -ബെ​ഞ്ച് നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. ആ​റു​മാ​സം ത​ട​വി​ന് പു​റ​മേ 2000 രൂ​പ പി​ഴ​യും ചു​മ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​തി​ക്ക് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കാ​ൻ സാ​വ​കാ​ശം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് ശി​ക്ഷ 60 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​നു​കൂ​ല ഉ​ത്ത​ര​വ് ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 60 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ജ​ന​റ​ലി​ന് മു​മ്പാ​കെ കീ​ഴ​ട​ങ്ങാ​നും കോ​ട​തി പ​ഹു​ജ​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:judgesprisondefamationVideoYouTuber
    News Summary - YouTuber gets six months in jail for video defaming judges
    Similar News
    Next Story
    X