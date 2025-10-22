Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    22 Oct 2025 11:46 PM IST
    23 Oct 2025 12:56 AM IST

    നേതാവാണല്ലേ? എത്രവരെ പഠിച്ചു? ബിഹാറിൽ നേതാക്കൻമാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയിൽ ചൂടുപിടിച്ച ചർച്ച

    നേതാവാണല്ലേ? എത്രവരെ പഠിച്ചു? ബിഹാറിൽ നേതാക്കൻമാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയിൽ ചൂടുപിടിച്ച ചർച്ച
    തേജസ്വി യാദവ്, സാ​മ്രാ​ട് ചൗ​ധ​രി, പ്ര​ശാ​ന്ത് കി​ഷോ​ർ

    പ​ട്ന​: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ടു​ത്ത ബി​ഹാ​റി​ലി​പ്പോ​ൾ ച​ർ​ച്ച നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ യോ​ഗ്യ​ത​യെ കു​റി​ച്ചാ​ണ്. ആ​ർ​ക്ക് എ​ന്ത് യോ​ഗ്യ​ത​യാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്നാ​ണ് ചാ​ന​ലു​ക​ളി​ലും ചോ​ദ്യം. ഒ​പ്പം ആ​രൊ​ക്കെ​യാ​ണ് വ്യാ​ജ​ യോ​ഗ്യ​ത​ക്കാ​ർ എ​ന്ന​തും ച​ർ​ച്ച ത​ന്നെ. നേ​ര​ത്തെ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ളാ​ണ് ഇ​ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ല​ക്ഷ്യം മ​ഹാ​സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യും ആ​ർ.​ജെ.​ഡി നേ​താ​വു​മാ​യ തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സ് തോ​റ്റ നേ​താ​വെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ പ​രി​ഹാ​സം.

    ജി.​ഡി.​പി​യും ജി.​ഡി.​പി വ​ള​ർ​ച്ച​യു​മൊ​ക്കെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നു​​ള്ള ശേ​ഷി തേ​ജ​സ്വി​ക്കു​ണ്ടോ എ​ന്നു​പോ​ലും എ​തി​ർ​പാ​ർ​ട്ടി​ക്കാ​ർ ചോ​ദി​ച്ചു. വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡം ഔ​പ​ചാ​രി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം മാ​ത്ര​മ​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ക്കാ​ര്യം താ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ തെ​ളി​യി​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും തേ​ജ​സ്വി പ​റ​യു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ക്രി​ക്ക​റ്റി​നാ​യി ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​താ​ണ്. ഡ​ൽ​ഹി, ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡ് ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ക​ളി​ച്ചു. ആ ​കാ​ല​ത്ത് ത​ന്റെ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ​സി​ക്കു കീ​ഴി​ൽ ക​ളി​ച്ച​യാ​ളാ​ണ് വി​രാ​ട് കോ​ഹ്‍ലി​യെ​ന്നും തേ​ജ​സ്വി പ​റ​യു​ന്നു. സ്റ്റീ​വ് ജോ​ബ്സി​ന്റെ​യും സു​ക്ക​ർ​ബ​ർ​ഗി​ന്റെ​യും ധി​രു​ഭാ​യി അം​ബാ​നി​യു​ടെ​യു​മൊ​ക്കെ വി​ജ​യം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ​കൊ​ണ്ട​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    നേ​ര​ത്തെ വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​ന്ന​യി​ച്ച​വ​രെ ആ​രോ​പ​ണം തി​രി​ഞ്ഞു​കു​ത്തു​ന്ന സ​മ​യ​മാ​ണി​പ്പോ​ൾ. മു​തി​ർ​ന്ന ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ സാ​മ്രാ​ട് ചൗ​ധ​രി പ​ത്താം ക്ലാ​സ് പോ​ലും പാ​സാ​യി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന കാ​ര്യം സം​ശ​യ​മാ​ണെ​ന്നും പി​ന്നെ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം കാ​ലി​ഫോ​ർ​ണി​യ​യി​ൽ നി​ന്ന് ഡി.​ലി​റ്റ് നേ​ടി​യെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​തെ​ന്നും ജ​ൻ​സു​രാ​ജ് പാ​ർ​ട്ടി ത​ല​വ​ൻ പ്ര​ശാ​ന്ത് കി​ഷോ​ർ ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തൊ​ക്കെ സ​ർ​വ​ത്ര ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യു​ള്ള പ​ണി​ക​ളാ​ണ് എ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ശാ​ന്ത് കി​ഷോ​റി​ന്റെ വാ​ദം. എ​ന്നാ​ൽ, ചൗ​ധ​രി​യു​ടെ പി​താ​വ് ത​ന്നെ പ്ര​ശാ​ന്ത് കി​ഷോ​റി​നെ​തി​രെ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ യോ​ഗ്യ​ത​യി​ൽ ‘അ​സ്വ​സ്ഥ​നാ​യ’ കി​ഷോ​ർ സ്വ​ന്തം യോ​ഗ്യ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ത​റു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന​താ​ണ് മ​റ്റൊ​രു ര​സ​ക​ര​മാ​യ കാ​ര്യം. അ​ടു​ത്തി​ടെ, ഒ​രു അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ത്തി​ൽ കി​ഷോ​ർ നീ​ര​സം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഡ​ൽ​ഹി യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ലെ പ​ഠ​നം, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലെ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് പ​ഠ​നം, ജോ​ൺ​സ് ഹോ​പ്കി​ൻ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ നി​ന്ന് പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ലു​ള്ള ബി​രു​ദം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യൊ​ക്കെ ശ​രി​ക്കു​മു​ള്ള​താ​ണോ ഇ​തൊ​ക്കെ കി​ഷോ​ർ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്നൊ​ക്കെ​യാ​ണ് വി​മ​ർ​ശ​ക​ർ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​പ്പ​റ​ഞ്ഞ ബി​രു​ദ​മൊ​ന്നും വേ​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല, മ​റി​ച്ച് യു.​എ​ന്നി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​വൃ​ത്തി പ​രി​ച​യം മാ​ത്രം മ​തി കി​ഷോ​റി​ന്റെ മി​ടു​ക്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​കാ​നെ​ന്ന് അ​നു​യാ​യി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ബി​രു​ദ​ധാ​രി​യാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ൾ പ​ട്ന എ​ൻ.​ഐ.​ടി​യാ​യി മാ​റി​യ പ​ഴ​യ ബി​ഹാ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജി​ൽ നി​ന്ന് 1972ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റാ​യ​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​​ൽ നി​തീ​ഷി​നു​ള്ള മി​ടു​ക്കി​ന് കാ​ര​ണം ഈ ​സാ​​ങ്കേ​തി​ക ജ്ഞാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി പ​റ​യു​ന്ന​താ​ണ്. ബി​ഹാ​ർ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ അ​തി​കാ​യ​നാ​യ ലാ​ലു പ്ര​സാ​ദ് യാ​ദ​വ് നി​യ​മ ബി​രു​ദ​ധാ​രി​യാ​ണ്. പ​ട്ന സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ ശേ​ഷം കു​റ​ച്ചു​കാ​ലം ബി​ഹാ​ർ വെ​റ്റ​റി​ന​റി കോ​ള​ജി​ൽ ക്ല​ർ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ത​ന്റെ ബി​രു​ദ​ബ​ലം ഒ​രി​ക്ക​ലും ലാ​ലു പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​ല്ല. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ശൈ​ലി​യും പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ​ത്. തേ​ജ​സ്വി​യും ഈ ​രീ​തി​യാ​ണ് പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​ത്.

