Madhyamam
    India
    29 Sept 2025 7:41 AM IST
    29 Sept 2025 7:49 AM IST

    കരൂർ ദുരന്തത്തിൽ മരണസംഖ്യ വീണ്ടും ഉയർന്നു; മരിച്ചത് ചികിത്സയിലായിരുന്ന 65കാരി, വി​ജ​യ്‌​യെ ​​അ​​റ​​സ്റ്റ് ചെ​​യ്യ​​ണ​​മെ​​ന്ന് ആ​​വ​​ശ്യം

    Vijay Rally Stampade
    ക​രൂ​ർ: ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ ക​രൂ​രി​ൽ ടി.​വി.​കെ നേ​താ​വും ന​ട​നു​മാ​യ വി​ജ​യ് യു​ടെ റാലിക്കി​ടെ തി​ക്കും തി​ര​ക്കി​ലും​പെ​ട്ട് മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 41 ആ​യി ഉയർന്നു. 65കാരിയായ സുഗുണയാണ് മരിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. തി​ക്കും തി​ര​ക്കി​ലും​പെ​ട്ട് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ സുഗുണ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

    അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരിൽ ഒ​മ്പ​ത് കു​ട്ടി​ക​ളും 18 സ്ത്രീ​ക​ളും 14 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. പരിക്കേറ്റ 116 പേ​ർ ക​രൂ​രി​ലെ വി​വി​ധ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​കയാണ്. ചി​ല​രു​ടെ നി​ല ഗു​രു​ത​ര​മാ​ണ്. മ​രി​ച്ച 40 പേ​രി​ൽ 33 പേ​ർ ക​രൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. ആ​റു​വ​യ​സ്സ് മു​ത​ൽ 12 വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.

    അതേസമയം, ദുരന്തത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ത​മി​ഴ്നാ​ട് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച റി​ട്ട. ജ​സ്റ്റി​സ് അ​രു​ണ ജ​ഗ​ദീ​ശ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഏ​കാം​ഗ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി. ക​രൂ​ർ വേ​ലു​ച്ചാ​മി​പു​ര​ത്തെ പൊ​തു​യോ​ഗ സ്ഥ​ല​വും സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ജ​സ്റ്റി​സ് അ​രു​ണ ജ​ഗ​ദീ​ശ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​രെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് മൊ​ഴി​യെ​ടു​ത്തു. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യും അ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    അ​തി​നി​ടെ, സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ത​മി​ഴ​ക വെ​ട്രി​ക​ഴ​കം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പു​സി ആ​ന​ന്ദ്, ജോ​യ​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​ടി. നി​ർ​മ​ൽ കു​മാ​ർ എ​​ന്നി​​വ​​രു​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ നാ​​ലു​​പേ​​ർ​​ക്കെ​​തി​​രെ പൊ​​ലീ​​സ് കേ​​സ് ര​​ജി​​സ്റ്റ​​ർ ചെ​​യ്തു. പ്ര​​ചാ​​ര​​ണ പ​​രി​​പാ​​ടി ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​ന് പൊ​​ലീ​​സ് അ​​നു​​മ​​തി ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ട് അ​​പേ​​ക്ഷ ന​​ൽ​​കി​​യ ക​​രൂ​​ർ വെ​​സ്റ്റ് ജി​​ല്ല സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി വി.​​പി. മ​​തി​​യ​​ഴ​​ക​​നാ​​ണ് ഒ​​ന്നാം പ്ര​​തി.

    മ​​നഃ​​പൂ​​ർ​​വ​​മ​​ല്ലാ​​ത്ത ന​​ര​​ഹ​​ത്യ, മ​​നു​​ഷ്യ​​ജീ​​വ​​ന് ഭീ​​ഷ​​ണി​​യാ​​കു​​ന്ന ത​​ര​​ത്തി​​ലു​​ള്ള അ​​ശ്ര​​ദ്ധ, പൊ​​ലീ​​സ് ഉ​​ത്ത​​ര​​വ് അ​​നു​​സ​​രി​​ക്കാ​​തി​​രി​​ക്ക​​ൽ, പൊ​​തു സ്വ​​ത്തി​​ന് നാ​​ശ​​ന​​ഷ്ടം എ​​ന്നീ വ​​കു​​പ്പു​​ക​​ൾ പ്ര​​കാ​​ര​​മാ​​ണ് കേ​​സെടുത്തത്​​. വി​ജ​യ്ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ല. ടി.​​വി.​​കെ അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​ൻ വി​​ജ​​യ് യെ ​​അ​​റ​​സ്റ്റ് ചെ​​യ്യ​​ണ​​മെ​​ന്ന ആ​​വ​​ശ്യ​​വും ഉ​​യ​​ർ​​ന്നി​​ട്ടു​​ണ്ട്.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണം സി.​ബി.​ഐ​യെ ഏ​ൽ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ബി.​ജെ.​പി ചെ​ന്നൈ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ഉ​മ ആ​ന​ന്ദ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി ജ​സ്റ്റി​സ് ശെ​ന്തി​ൽ​കു​മാ​ർ ത​ള്ളി. വി​ജ​യ് ക്കെ​തി​രെ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​യാ​ൾ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി ​ഹൈ​കോ​ട​തി ഇ​ന്ന​ലെ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ല്ല. അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സി.​ബി.​ഐ​യെ​യോ പ്ര​ത്യേ​കാ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തെ​യോ (എ​സ്.​ഐ.​ടി) നി​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മ​ദ്രാ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി ദ​ണ്ഡ​പാ​ണി​യു​ടെ വ​സ​തി​യി​ലെ​ത്തി ടി.​വി.​കെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രും ഹ​ര​ജി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    അതേസമയം, വി​ജ​യ്ക്ക് അ​ഞ്ച് സാ​യു​ധ കേ​ന്ദ്ര​​സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി സു​ര​ക്ഷാ ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്കാ​യി നി​യോ​ഗി​ച്ചു. ​നി​ല​വി​ൽ വി​ജ​യ്ക്ക് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ‘വൈ’ ​കാ​റ്റ​ഗ​റി സു​ര​ക്ഷ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ക​രൂ​ർ ദു​ര​ന്ത​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ജ​യ് യു​ടെ വ​സ​തി​ക്കു​മു​ന്നി​ൽ ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 15ഓ​ളം പൊ​ലീ​സു​കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    വി​ജ​യ് യു​ടെ വ​സ​തി​ക്കു​സ​മീ​പം സം​ശ​യ​ക​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കാ​നും നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ട്. റോ​ഡി​ന്റെ ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​ത്യേ​കം ബാ​രി​ക്കേ​ഡു​ക​ളി​ട്ട് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ്ര​ത്യേ​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ടു​ത്ത​യാ​ഴ്ച ന​ട​ത്താ​നി​രു​ന്ന വി​ജ​യ് യു​ടെ പ​ര്യ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി റ​ദ്ദാ​ക്കി.

    ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ തി​ക്കും തി​ര​ക്കി​ലും​പെ​ട്ട് ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം പേ​ർ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വം രാ​ജ്യ​ത്ത് ഇ​തി​നു​മു​മ്പ് ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. 2022ൽ ​ആ​ന്ധ്ര നെ​ല്ലൂ​രി​ൽ തെ​ലു​ഗു​ദേ​ശം ക​ക്ഷി ച​ന്ദ്ര​ബാ​ബു നാ​യി​ഡു​വി​ന്റെ യോ​ഗ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ തി​ക്കി​ലും തി​ര​ക്കി​ലും എ​ട്ടു​ പേ​ർ മ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ടി.​വി.​കെ നേ​താ​വും ന​ട​നു​മാ​യ വി​ജ​യ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലാ​ണ് പ​ര്യ​ട​ന പ്ര​ചാ​ര​ണ യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യം തി​രു​ച്ചി​യി​ലും അ​രി​യ​ല്ലൂ​രി​ലും ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നാ​ഗ​പ​ട്ട​ണ​ത്തും തി​രു​വാ​രൂ​രി​ലും പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തി. മൂ​ന്നാം ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് നാ​മ​ക്ക​ൽ, ക​രൂ​ർ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ പ​ര്യ​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ക​രൂ​രി​ലെ വേ​ലു​ച്ചാ​മി​പു​ര​ത്ത് ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 12 മ​ണി​ക്ക് വി​ജ​യ് എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് ടി.​വി.​കെ നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, വി​ജ​യ് തി​രു​ച്ചി വി​മാ​ന​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി നാ​മ​ക്ക​ലി​ൽ മൂ​ന്നു​മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. ക​രൂ​രി​ലേ​ക്ക് രാ​ത്രി ഏ​ഴു​മ​ണി​യോ​ടെ എ​ത്തി. വേ​ലു​ച്ചാ​മി​പു​ര​ത്ത് പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തോ​ളം പേ​ർ എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് ടി.​വി.​കെ ക​രൂ​ർ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​തി​യ​ഴ​ക​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​നു​മ​തി തേ​ടി ന​ൽ​കി​യ അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തേ​യി​ട​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം മൂ​ന്നി​ര​ട്ടി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Girl in a jacket

