Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 6 Feb 2026 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Feb 2026 8:00 AM IST

    കൊറിയൻ ഫാൻ സഹോദരിമാരുടെ മരണം: ആത്മഹത്യയെങ്കിലും അവ്യക്തത ബാക്കിയെന്ന് പൊലീസ്

    കൊറിയൻ ഫാൻ സഹോദരിമാരുടെ മരണം: ആത്മഹത്യയെങ്കിലും അവ്യക്തത ബാക്കിയെന്ന് പൊലീസ്
    ​സി​യാ​ബാ​ദ് (യു.​പി): കൊ​റി​യ​ൻ പോ​പ് ആ​രാ​ധി​ക​മാ​രാ​യ മൂ​ന്ന് കൗ​മാ​ര സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​ർ ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ന​ടു​ങ്ങി രാ​ജ്യം. ഇ​വ​രു​ടെ ര​ഹ​സ്യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് വെ​ളി​ച്ചം വീ​ശു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന ഡ​യ​റി​ക്കു​റി​പ്പു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​താ​യി പൊ​ലീ​സ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.

    കൊ​റി​യ​ൻ സം​സ്കാ​ര​ത്തെ​യും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഗെ​യി​മു​ക​ളു​മെ​ല്ലാം ജീ​വ​ൻ​പോ​ലെ സ്നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന ത​ങ്ങ​ളെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​തി​ർ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന്, ഒ​മ്പ​തു പേ​ജു​ള്ള ഡ​യ​റി​ക്കു​റി​പ്പു​ക​ളി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്നു. ഡ​ൽ​ഹി​ക്ക​ടു​ത്ത, യു.​പി ന​ഗ​ര​മാ​യ ഗാ​സി​യാ​ബാ​ദി​യെ ഭാ​ര​ത് സി​റ്റി സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ലെ ചേ​ത​ൻ കു​മാ​ർ എ​ന്ന ബി​സി​ന​സു​കാ​ര​ന്റെ മ​ക്ക​ളാ​യ നി​ഷി​ക (16), പ്രാ​ചി (14), പാ​ഖി (12) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​മ്പ​താം​നി​ല​യി​ലെ അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ൽ​നി​ന്ന് ചാ​ടി ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി​യ​ത്. മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഒ​രു കൊ​റി​യ​ൻ ഗെ​യി​മി​ന് അ​ടി​മ​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു കു​ട്ടി​ക​ളെ​ന്നും അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം ഇ​വ​രു​ടെ ഫോ​ണു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി​യെ​ന്നു​മാ​ണ് പി​താ​വ് ചേ​ത​ൻ കു​മാ​റി​ന്റെ മൊ​ഴി.

    മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഇ​വ​ർ സ്കൂ​ളി​ൽ പോ​കാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും പി​താ​വ് പ​റ​യു​ന്നു. ഗെ​യി​മി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ഒ​ടു​വി​ലെ ടാ​സ്ക് ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്ക​ലാ​ണ​ത്രെ. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ക്കാ​ര്യം പൊ​ലീ​സ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. കു​ടും​ബം പ​റ​യു​ന്ന​പോ​ലെ, പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ ​കൊ​റി​യ​ൻ ആ​പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി ഇ​തു​വ​രെ തെ​ളി​വു​ക​ളൊ​ന്നും കി​ട്ടി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​ഗാ​ധ​മാ​യ കൊ​റി​യ​ൻ സ്നേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഡ​യ​റി​യി​ൽ എ​ഴു​തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​െ​ത​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. ‘‘ഞ​ങ്ങ​ൾ കൊ​റി​യ​യെ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു...​ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു...​ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു’’ എ​ന്നും ‘‘ഇ​താ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ജീ​വി​ത​ക​ഥ’’​യെ​ന്നും ‘‘വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ ഇ​ത് വി​ശ്വ​സി​ക്ക​ണ’’​മെ​ന്നും ഡ​യ​റി​യി​ൽ എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​വാ​ഹ​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള, ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​വി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​ണ്ടെ​ന്നും എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ‘‘കൊ​റി​യ​യെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. കൊ​റി​യ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​മാ​ണ്. നി​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​മാ​യു​ള്ള ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വാ​ഹ​മാ​ണ്. അ​തൊ​രി​ക്ക​ലും സം​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ ​പോ​ണി​ല്ല. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ (ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ) മ​ർ​ദ​ന​ത്തേ​ക്കാ​ൾ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​ര​ണം​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ന​ല്ല​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ഞ​ങ്ങ​ൾ ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കു​ന്നു, പ​പ്പ ക്ഷ​മി​ക്ക​ണം’’ -ഡ​യ​റി പ​റ​യു​ന്നു. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു കു​റി​പ്പ് എ​ഴു​തി​യ​തി​ന്റെ സാ​ഹ​ച​ര്യം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും എ​ല്ലാ വ​ശ​വും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും ട്രാ​ൻ​സ്-​ഹി​ൻ​ൺ പൊ​ലി​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ നി​മി​ഷ് പ​ട്ടേ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​തൊ​രു ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യാ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന ടാ​സ്ക് ഉ​ള്ള ഗെ​യിം ഇ​വ​ർ ക​ളി​ച്ചി​രു​ന്നോ എ​ന്ന​തി​ലാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം പ്രാ​ഥ​മി​ക​മാ​യി ശ്ര​ദ്ധ​ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത​്.

    TAGS:Killer gameup murderIndia News
    News Summary - Death of Korean fan sisters: but police say it remains unclear
