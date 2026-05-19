Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_right"വരാനിരിക്കുന്നത്...
    India
    Posted On
    date_range 19 May 2026 3:43 PM IST
    Updated On
    date_range 19 May 2026 3:43 PM IST

    "വരാനിരിക്കുന്നത് കടുത്ത നാളുകൾ": ഇന്ധനവില വർദ്ധനവിനിടയിൽ 'സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി' മുന്നറിയിപ്പുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി

    text_fields
    bookmark_border
    വരാനിരിക്കുന്നത് കടുത്ത നാളുകൾ: ഇന്ധനവില വർദ്ധനവിനിടയിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മുന്നറിയിപ്പുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി
    cancel
    camera_alt

    രാഹുൽ ഗാന്ധി

    രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില കുത്തനെ ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവും ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തി.

    റായ്ബറേലിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ രാജ്യം വലിയൊരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്നും വരാനിരിക്കുന്നത് വളരെ കടുത്ത നാളുകളാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പ്രധാനമന്ത്രി മോദി രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഘടന തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചുവെന്നും അംബാനി-അദാനിമാർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഈ സാമ്പത്തിക ഘടന അധികകാലം നിലനിൽക്കില്ലെന്നും അത് തകരുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളാണ് അതിന്റെ ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

    രാജ്യം വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ആഘാതത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതിന് പകരം വിദേശയാത്രകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നിലവിൽ സ്വന്തമായി ലോക സഞ്ചാരത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.

    പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികൾ നാല് വർഷത്തോളമായി നിലനിർത്തിയിരുന്ന വിലനിയന്ത്രണം നീക്കിയതിന് ശേഷം ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ രണ്ടാം തവണയാണ് ഇന്ധനവില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്.

    ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ലിറ്ററിന് 90 പൈസയോളമാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. ഫെബ്രുവരി 28-ന് ഇറാനെതിരെ അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്ന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായ സംഘർഷങ്ങളും എണ്ണവില 50 ശതമാനത്തിലധികം ഉയർന്നതുമാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം.

    എണ്ണക്കടത്തിന്റെ പ്രധാന വഴിയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാൻ അടച്ചതും ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ധന വിതരണത്തെ ബാധിച്ചു. ഈ പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 98.64 രൂപയായും ഡീസൽ വില 91.58 രൂപയായും ഉയർന്നു.

    സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നികുതി വ്യത്യാസമനുസരിച്ച് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാം.

    ഡൽഹി, മുംബൈ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിൽ സിഎൻജി വിലയും വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്കിലെടുത്താണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇത്രയും കാലം വില വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ മരവിപ്പിച്ചു നിർത്തിയതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആരോപിക്കുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Narendra Modihikefueleconomic crisisRahul Gandhi
    News Summary - Days ahead are going to be tough": Rahul Gandhi warns of 'economic crisis' amid fuel price hike
    Similar News
    Next Story
    X