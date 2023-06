ഗുജറാത്തിൽ ഹോട്ടലുടമയും ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് മർദിച്ച ദലിത് യുവാവ് മരിച്ചു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ വ​ഡോ​ദ​ര: ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ൽ ഹോ​ട്ട​ലു​ട​മ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് മ​ർ​ദി​ച്ച ദ​ലി​ത് യു​വാ​വ് മ​രി​ച്ചു. മ​ഹി​സാ​ഗ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ് ത​ർ​ക്ക​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഹോ​ട്ട​ലു​ട​മ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും രാ​ജു വ​ങ്ക​ർ (45) എ​ന്ന​യാ​ളെ മ​ർ​ദി​ച്ചു കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

വ​ഡോ​ദ​ര​യി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് രാ​ജു മ​രി​ച്ച​ത്. ജൂ​ൺ ഏ​ഴി​ന് ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ ഡ്രൈ​വ​റാ​യ രാ​ജു വ​ങ്ക​ർ ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കാ​നാ​യി ഹോ​ട്ട​ലി​ലെ​ത്തി. വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞു​ന​ൽ​കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്നാ​ൽ, ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്പൊ​തി​യി​ൽ താ​ൻ ന​ൽ​കി​യ തു​ക​ക്കു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണം ഇ​ല്ലെ​ന്ന് രാ​ജു ഹോ​ട്ട​ലു​ട​മ​യോ​ട് പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്ന് ത​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​കു​ക​യും ഹോ​ട്ട​ലു​ട​മ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ജാ​തി അ​ധി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തി രാ​ജു​വി​നെ മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ത്രി വീ​ട്ടി​​​ലെ​ത്തി​യ രാ​ജു​വി​നെ ക​ടു​ത്ത വേ​ദ​ന​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഭാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു.ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മ​ര​ിച്ചു. രാ​ജു വ​ങ്ക​റി​ന്റെ ഘാ​ത​ക​രാ​യ ജാ​തി ഗു​ണ്ട​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ ജി​ഗ്നേ​ഷ് മേ​വാ​നി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. Show Full Article

Dalit youth dies after being beaten up by hotel owner and staff in Gujarat