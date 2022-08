ദലിത് ആക്ടിവിസ്റ്റും തമിഴ് എഴുത്തുകാരിയുമായ ഷാലിൻ മരിയ ലോറൻസിന് സംഘ്പരിവാർ പ്രവർത്തകരുടെ വധഭീഷണി. അശ്ലീല ചിത്രങ്ങളും ബലാത്സംഗഭീഷണിയും അടങ്ങിയ ഇ-മെയിൽ സന്ദേശത്തിൽ മുസ്‍ലിം യുവാവിനൊപ്പമുള്ള ഇവരുടെ ചിത്രത്തിനൊപ്പം പന്നിയിറച്ചിയും ഹിജാബും പരാമർശിക്കുന്ന വർഗീയ ആരോപണമുള്ള പോസ്റ്ററും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി വലതുപക്ഷ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഇ-മെയിലിലേക്ക് ഭീഷണികൾ വരുന്നുണ്ടെന്നും ഇവർ പൊലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. പരാതി നൽകിയെങ്കിലും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടായിട്ടില്ല.

I have been receiving rape and murder threats on my husband's email for over a year from Sangis.Gave a CCB complaint,followed up ,nothing happened. Today an obscene ,vulgar ,communaly provocative poster with a pic of mine along with my muslim friend pic.twitter.com/jBj1sft0x6