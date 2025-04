അംബേദ്കർ ജയന്തി ഫ്ലെക്സ് കെട്ടുന്നതിനിടെ ദലിത് തൊഴിലാളിയെ അർധനഗ്നനാക്കി വലിച്ചിഴച്ച് പൊലീസ്

ഹൈദരാബാദ്: ഭരണഘടന ശിൽപി ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കർ ജയന്തി ദിനമായിരുന്ന ഇന്നലെ ദലിത് തൊഴിലാളിയെ അർധനഗ്നനാക്കി പൊലീസ് വലിച്ചിഴക്കുന്ന ദൃശ്യമാണ് ഹൈദരാബാദിൽനിന്നും വന്നത്. അംബേദ്കർ ജയന്തിക്ക് ഫ്ലെക്സ് ബാനറുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ സംഘർഷത്തിലെ തെലങ്കാന പൊലീസിന്‍റെ നടപടിയാണ് വിവാദമായത്.

കാമറെഡ്ഡി ജില്ലയിലെ ലിംഗംപേട്ട് മണ്ഡലത്തിലാണ് സംഭവം. മൂന്ന് ഭാരത് രാഷ്ട്ര സമിതി (ബി.ആർ.എസ്) പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് വലിച്ചിഴച്ച് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് വലിച്ചിഴച്ച് മാറ്റുന്നതിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലടക്കം പ്രചരിക്കുകയാണ്.

Just Another Day in Mohabbat Ka Dukaan!



A Dalit man was stripped and arrested right under Babasaheb’s shadow on his birth anniversary in Congress ruled Telangana!



I demand to know how is tying a banner for Ambedkar Jayanthi a crime so henious that this kind of brutality had… pic.twitter.com/TDoGNB4puG