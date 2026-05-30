മുനിയപ്പയെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണം: കർണാടകയിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ദലിത് സംഘടനകൾ

മുനിയപ്പയെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണം: കർണാടകയിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ദലിത് സംഘടനകൾtext_fields
ബെംഗളൂരു: കര്ണാടകയിൽ ഡി.കെ ശിവകുമാറിലേക്ക് അധികാര കൈമാറ്റം നടക്കാനിരിക്കേ മുൻ മന്ത്രി കെ.എച്ച് മുനിയപ്പയെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി നിയമിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ദലിത് സമുദായ നേതാക്കൾ ശനിയാഴ്ച കെമ്പെഗൗഡ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. മദാര മഹാസഭയുടെയും വിവിധ ദലിത് സംഘടനകളുടെയും നേതാക്കളും മുനിയപ്പക്ക് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നൽകണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോസ്റ്ററുകൾ ഉയർത്തി.
സംസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്ന എ.ഐ.സി.സി കർണാടക ചുമതലയുള്ള രൺദീപ് സിങ് സുർജേവാലയ്ക്ക് ഒരു മെമ്മോറാണ്ടം സമർപ്പിക്കാനായിരുന്നു പ്രതിഷേധക്കാർ ഒത്തുകൂടിയത്. വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ടെർമിനൽ 1 ൽ നടന്ന പ്രകടനം മണിക്കൂറുകളോളം ശ്രദ്ധേയമായ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി, കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങൾ മാഡിഗ സമുദായത്തിന് ഇതുവരെ ലഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധക്കാർ രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇത്തവണ ഒരു ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നൽകി തങ്ങൾക്ക് അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം നൽകണമെന്ന് അവർ അഭ്യർഥിച്ചു. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നിഷേധിച്ചാൽ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാകുമെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ കെ.സി വേണുഗോപാലും രൺദീപ് സുർജേവാലയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ ഉന്നതർ നഗരത്തിലെ ഷാങ്രി ലാ ഹോട്ടലിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് പ്രതിഷേധം ഉയർന്നത്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നിയമസഭാ പാർട്ടി യോഗത്തിന് മുമ്പ് നേതാക്കൾ ഒരു യോഗം ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ പ്രതികരണത്തിന് മുനിയപ്പ തയ്യാറായില്ല."ചിലർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, ചിലർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇതാണ് നടപടിക്രമം, അതിനപ്പുറം ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകും." മുനിയപ്പ പറഞ്ഞു. ലിംഗായത്ത് സമുദായത്തിൽ നിന്നും പാർട്ടിക്കുമേൽ ശക്തമായ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ട്. ഗുരു ബസവ പട്ടദേവരുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും മുതിർന്ന നേതാവ് ഈശ്വർ ഖന്ദ്രെയ്ക്ക് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സി.എൽ.പി യോഗം ഡി.കെ ശിവകുമാറിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ പേരുകൾ നിർദേശിക്കുമെന്നുമാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register