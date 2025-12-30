Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_right‘അച്ഛാ, ഇനി...
    India
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 8:33 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 8:33 PM IST

    ‘അച്ഛാ, ഇനി വിശ്രമിക്കേണ്ട സമയമാണ്’ കൊലപാതകത്തിന് മുമ്പ് അഞ്ജൽ ചക്മ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞത്

    text_fields
    bookmark_border
    ‘അച്ഛാ, ഇനി വിശ്രമിക്കേണ്ട സമയമാണ്’ കൊലപാതകത്തിന് മുമ്പ് അഞ്ജൽ ചക്മ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞത്
    cancel
    Listen to this Article

    അഗർത്തല: ത്രിപുരയിൽ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട അഞ്ജൽ ചക്മക്ക് തന്‍റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചുണ്ടായത് വലിയ സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു. തനിക്ക് മൾട്ടിനാഷനൽ കമ്പനിയിൽ ജോലി ലഭിച്ചതോടെ പിതാവിനോട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തത് മതിയെന്നും ഇനി വിശ്രമിക്കേണ്ട സമയമാണെന്നും ഓർമിപ്പിക്കുമായിരുന്നു.

    കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കെ അഞ്ജൽ മിടുക്കനായ വിദ്യാർഥിയായിരുന്നെന്നും കുടുംബത്തിന്‍റെ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു അവനെന്നും അഞ്ജലിന്‍റെ അമ്മാവൻ മോമെൻ ചക്മ പറഞ്ഞു. എം.ബി.എ വിദ്യാർഥിയായിരുന്ന അഞ്ജൽ കാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റിലൂടെ ഒരു ഫ്രഞ്ച് മൾട്ടിനാഷനൽ കമ്പനിയിൽ ജോലി നേടിയത് അടുത്തകാലത്തായിരുന്നു. പിതാവ് ബി.എസ്.എഫ് ജവാനാണ്. ജോലിയിൽ നിന്നും സ്വമേധയാ വിരമിക്കാൻ പലപ്പോഴും അഞ്ജൽ പിതാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

    തന്‍റെ ആദ്യ ശമ്പളം കൊണ്ട് കുടുംബത്തിന് സമ്മാനം നൽകാനും അഞ്ജൽ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. ഇളയ സഹോദരന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവുകളും ഏറ്റെടുക്കാൻ അവൻ തയാറായിരുന്നു. ഈ മാസം ഒമ്പതിന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് അഞ്ജലിനും സഹോദരനും ചിലരുമായി വാക്ക്തർക്കമുണ്ടായതും ആക്രമണത്തിൽ കലാശിച്ചതും. കഴുത്തിലും വയറിലും ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സക്കിടെയാണ് മരണപ്പെട്ടത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ചുപേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറ്റവാളികൾക്ക് കഠിനമായ ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:TripuramobattackIndia News
    News Summary - 'papaa, it's time to rest' These are the words Anjal Chakma said to his father before the murder.
    Similar News
    Next Story
    X