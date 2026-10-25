സ്കൂളുകൾ അടച്ചു, ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ സജ്ജമാക്കി: ചുഴലിക്കാറ്റിനെ നേരിടാൻ ഒഡിഷയും ആന്ധ്രയും തമിഴ്നാടും ഒരുങ്ങുന്നുtext_fields
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെയും കിഴക്കേ ഇന്ത്യയിലെയും തീരദേശ മേഖലകളിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി. തമിഴ്നാട്ടിലും പുതുച്ചേരിയിലും ശക്തമായ മഴ തുടരുമ്പോൾ, ഒക്ടോബർ 28ഓടെ ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് കരതൊടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒഡിഷയും ദുരന്ത നിവാരണ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഒക്ടോബർ 26 രാവിലെയോടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറി ആന്ധ്ര തീരത്തേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിച്ചിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 28 ഉച്ചക്ക് മുമ്പായി മണിക്കൂറിൽ 115-125 കി.മീ വേഗതയിലും പരമാവധി 140 കി.മീ വേഗതയിലുമുള്ള കാറ്റോടെ ബാപറ്റ്ലയ്ക്കും വിശാഖപട്ടണത്തിനും ഇടയിൽ ഇത് ആന്ധ്രപ്രദേശ്, യാനം തീരങ്ങൾ കടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന മഴ പുതുച്ചേരിയുടെയും തമിഴ്നാടിന്റെയും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ടിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ചെന്നൈ, നാഗപട്ടണം, കടലൂർ, കാരയ്ക്കൽ, പാമ്പൻ, തൂത്തുക്കുടി എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒമ്പത് തുറമുഖങ്ങളിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് സിഗ്നലുകൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാദേശിക ചുഴലിക്കാറ്റ് നാമകരണ പട്ടിക അനുസരിച്ച്, ഇത് ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറിയാൽ ഇതിന് 'അർണബ്' എന്ന് പേരിടും. ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടനയും ഐ.എം.ഡിയും പരിപാലിക്കുന്ന പട്ടികയിലേക്ക് ബംഗാളിയിൽ "സമുദ്രം" എന്ന് അർഥം വരുന്ന ഈ പേര് നൽകിയത് ബംഗ്ലാദേശാണ്.
ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ആഘാതം നേരിടാൻ ആന്ധ്രപ്രദേശ് ഒരുങ്ങുന്നു
ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ആഘാതം ആന്ധ്രപ്രദേശിനെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 28 ഉച്ചക്ക് മുമ്പ് ബാപറ്റ്ലയ്ക്കും വിശാഖപട്ടണത്തിനും ഇടയിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് കരതൊടുമെന്ന് ഐ.എം.ഡി പ്രവചനം. കിഴക്കൻ-മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള തെക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം ഒക്ടോബർ 24നാണ് തീവ്രന്യൂനമർദ്ദമായി മാറിയത്. ഇത് പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങി, പശ്ചിമ-മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറും. ഒക്ടോബർ 28 രാവിലെയോടെ ഇത് കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ആന്ധ്ര തീരത്ത് എത്തുമെന്നാണ് ഐ.എം.ഡി പ്രവചനം.
തമിഴ്നാട്ടിലെ തുറമുഖങ്ങളിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് സിഗ്നലുകൾ ഉയർത്തി
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ കാലാവസ്ഥ വഷളാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒമ്പത് തുറമുഖങ്ങളിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് സിഗ്നലുകൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെന്നൈ, നാഗപട്ടണം, കടലൂർ, കാരയ്ക്കൽ, പാമ്പൻ, തൂത്തുക്കുടി എന്നിവയാണ് ഈ തുറമുഖങ്ങൾ. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുറമുഖ അധികൃതരും കപ്പൽ ഓപ്പറേറ്റർമാരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആന്ധ്ര തീരത്തേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്നാണ് ഐ.എം.ഡി പ്രവചനം. ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും സമീപത്തുള്ള തീരദേശ മേഖലകളിലും കനത്ത മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന ആശങ്കയും ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ജാഗ്രത ശക്തമാക്കി ഒഡീഷ; അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി
ചുഴലിക്കാറ്റ് ആന്ധ്ര തീരം കടക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനമെങ്കിലും തെക്കൻ, തീരദേശ ഒഡീഷയിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി 'സീറോ കാഷ്വാലിറ്റി' ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ഒഴിപ്പിക്കലിനും അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മുൻഗണന നൽകാൻ മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ ചരൺ മാജി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.
കനത്ത മഴ സാധ്യതയുള്ള ഗഞ്ചം, ഗജപതി, രായഗഡ, കോരാപുട്ട്, മൽക്കാൻഗിരി ജില്ലകളിലെ സ്കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ, അങ്കണവാടികൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഒക്ടോബർ 28, 29 തീയതികളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മറ്റ് ജില്ലകളിലെ കളക്ടർമാർ പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി നൽകുന്ന കാര്യം തീരുമാനിക്കും.
ജില്ലാ കളക്ടർമാർ, ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റുമാർ, സുപ്രധാന ഓഫീസുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുടെ അവധികൾ സർക്കാർ റദ്ദാക്കി. ഭരണപരമായ സജ്ജീകരണം ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാവരോടും ഉടൻ തന്നെ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ തിരിച്ചെത്താൻ പൊതുഭരണ വകുപ്പ് ഉത്തരവിട്ടു.
ഒഡിഷയിലെ അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഐ.എം.ഡി റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു
ഒക്ടോബർ 27 മുതൽ 29 വരെ ഒഡിഷയിൽ ശക്തമായതോ അതിശക്തമായതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഐ.എം.ഡി പ്രവചിക്കുന്നു. ഒക്ടോബർ 28-ന് രായഗഡ, കോരാപുട്ട്, മൽക്കാൻഗിരി, ഗജപതി, ഗഞ്ചം എന്നീ ജില്ലകളിൽ 20 സെന്റീമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ റെഡ് അലേർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടിമിന്നലോടും മണിക്കൂറിൽ 60-70 കി.മീ വേഗതയിലുള്ള കാറ്റോടും കൂടിയായിരിക്കും മഴയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസി അറിയിച്ചു.
ഒക്ടോബർ 24 മുതൽ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആഴക്കടലിലുള്ളവരോട് ഉടൻ തീരത്തേക്ക് മടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കനത്ത മഴയിൽ നിന്നും കാറ്റിൽ നിന്നും വിളകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാൻ കർഷകരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനും, വീണുമരങ്ങൾ ഉടനടി നീക്കം ചെയ്യാനും, വൈദ്യുതി, റോഡ് ഗതാഗതം എന്നിവ തടസ്സപ്പെട്ടാൽ വേഗത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പുതുച്ചേരിയിൽ കനത്ത മഴയും വെള്ളക്കെട്ടും
വടക്കുകിഴക്കൻ മൺസൂൺ സജീവമായതിനെ തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ച രാത്രി മുതൽ പുതുച്ചേരിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും തുടർച്ചയായി മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. പുതുച്ചേരി, കാരയ്ക്കൽ, തമിഴ്നാടിന്റെ സമീപ ജില്ലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശക്തമായതോ അതിശക്തമായതോ ആയ മഴ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
പുതുച്ചേരിയുടെ പലഭാഗങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് കോസ്റ്റ് റോഡ്, കൃഷ്ണ നഗർ, ലാസ്പേട്ട് സാരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ കനത്ത വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടത് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം ഉടൻ ഓട้นുകളിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പ്രാദേശികവാസികൾ പുതുച്ചേരി സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതോടെ കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയുണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്ക ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.