മോന്ത ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നു; ആന്ധ്ര, ഒഡിഷ,ബംഗാൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതിജാഗ്രത നിർദേശം

മോന്ത ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നു; ആന്ധ്ര, ഒഡിഷ,ബംഗാൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതിജാഗ്രത നിർദേശംtext_fields
ഡൽഹി: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദം ചുഴലിക്കാറ്റായി ശക്തി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒക്ടോബർ 28 ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ മച്ചിലിപട്ടണത്തിനും കലിംഗപട്ടണത്തിനും ഇടയിൽ കരയിലേക്ക് വീശിയടിക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഒക്ടോബർ 28 ന് വൈകുന്നേരത്തിനും രാത്രിക്കും ഇടയിൽ മോന്ത ചുഴലിക്കാറ്റ് കരയിലേക്കെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഒഡിഷയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കില്ലെങ്കിലും, ഒക്ടോബർ 30 വരെ സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 27ന് എട്ട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും ഒക്ടോബർ 28ന് അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ടും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യവും നേരിടാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ചുഴലിക്കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, ഒക്ടോബർ 27, 28, 29 തീയതികളിൽ കാലഹണ്ടി, ഗജപതി ജില്ലകളിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ അവധി സംസ്ഥാന സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അതേസമയം, വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ പുരി ബീച്ചിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് നിരോധനമുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച മുതൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റവന്യൂ മന്ത്രി സുരേഷ് പൂജാരിയുടെ ടൂർ പ്രോഗ്രാമും റദ്ദാക്കി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസ് കൺട്രോൾ റൂമാക്കി മാറ്റി.
ഒഡിഷയിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് ചുഴലിക്കാറ്റ് കാരണമാകുമെന്ന് പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഒക്ടോബർ 27 മുതൽ 29 വരെ തീരദേശ, തെക്കൻ ഒഡിഷയിൽ കനത്ത മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മാൽക്കൻഗിരി, കോരാപുട്ട്, നവരങ്പുർ, റായ്ഗഡ്, ഗജപതി എന്നീ ജില്ലകളെയായിരിക്കും ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുക.ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴ ലഭിക്കും, ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കനത്തതോ വളരെ ശക്തമായതോ ആയ മഴ ലഭിക്കും. ഒക്ടോബർ 28, 29 തീയതികളിൽ മണിക്കൂറിൽ 70 മുതൽ 90 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ ശക്തമായ കാറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ചുഴലിക്കാറ്റിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദം ആദ്യം തീവ്ര ന്യൂനമർദമായും പിന്നീട് ചുഴലിക്കാറ്റായും തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായും മാറുമെന്ന് വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഒക്ടോബർ 28ന് വൈകുന്നേരമോ രാത്രിയിലോ കാക്കിനടക്കടുത്തുള്ള മച്ചിലിപട്ടണത്തിനും കലിംഗപട്ടണത്തിനും ഇടയിലുള്ള ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരത്ത് ഈ കൊടുങ്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ചെന്നൈ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അറിയിപ്പിൽ കാറ്റിന്റെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ 90 മുതൽ 100 കിലോമീറ്റർ വരെയാകാം. ഇത് തിരുവള്ളൂർ, ചെന്നൈ, റാണിപേട്ട്, കാഞ്ചീപുരം, ചെങ്കൽപ്പട്ട്, വിലുപുരം ജില്ലകളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് കാരണമാകും. ഈ കാലയളവിൽ ഇടിമിന്നലിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ട്. തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ചെന്നൈയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും മേഘാവൃതമായ കാലാവസ്ഥ തുടരും, നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാം. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഊട്ടിയിൽ (തിരുനെൽവേലി) 14 സെന്റീമീറ്റർ മഴയും, തിരുപുവനം (ശിവഗംഗ) യിൽ 1 സെന്റീമീറ്റർ മഴയും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മഴയും രേഖപ്പെടുത്തി. അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, കാരക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഒക്ടോബർ 27 മുതൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ നേരിയ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഒക്ടോബർ 27 ന് സൗത്ത് 24 പർഗാനാസ്, ജാർഗ്രാം, ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ് മിഡ്നാപൂർ ജില്ലകളിൽ നേരിയ മഴയും ഇടിമിന്നലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 28 ന് സൗത്ത് 24 പർഗാനാസ്, ഈസ്റ്റ് മിഡ്നാപൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കനത്ത മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. 29 ന്, കൊൽക്കത്ത, ഹൗറ, നോർത്ത്, സൗത്ത് 24 പർഗാനാസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ പല ജില്ലകളിലും ഇടിമിന്നലും കനത്ത മഴയും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 30ന് ബിർഭും, മുർഷിദാബാദ്, വെസ്റ്റ് ബർധമാൻ ജില്ലകളിലും കനത്ത മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
