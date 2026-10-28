ആന്ധ്രാ തീരത്ത് ഭീതിവിതച്ച് 'അർണബ്' ചുഴലിക്കാറ്റ്; മണിക്കൂറിൽ 140 കി.മീ വേഗതയിൽ കാറ്റും പേമാരിയും; വിശാഖപട്ടണത്ത് കനത്ത നാശനഷ്ടം

ആന്ധ്രാ തീരത്ത് ഭീതിവിതച്ച് 'അർണബ്' ചുഴലിക്കാറ്റ്; മണിക്കൂറിൽ 140 കി.മീ വേഗതയിൽ കാറ്റും പേമാരിയും; വിശാഖപട്ടണത്ത് കനത്ത നാശനഷ്ടംtext_fields
വിശാഖപട്ടണം: പടിഞ്ഞാറൻ മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപംകൊണ്ട 'അർണബ്' അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് - യാനം തീരങ്ങളിൽ ആഞ്ഞടിക്കുന്നു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ആന്ധ്രാ തീരത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് ഏറെക്കുറെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ തുടരുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ കരതൊടൽ പ്രക്രിയ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടി നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ വിശാഖപട്ടണം, കാക്കിനട, ഗോദാവരി മേഖലകളിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളും പേമാരിയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
വിശാഖപട്ടണം ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് കേന്ദ്രം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 6.30-ന് പുറത്തിറക്കിയ 11-ാം നമ്പർ ബുള്ളറ്റിൻ പ്രകാരം, വടക്കൻ അക്ഷാംശം 16.4 ഡിഗ്രിയിലും കിഴക്കൻ രേഖാംശം 82.0 ഡിഗ്രിയിലുമാണ് കാറ്റിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നർസാപൂരിൽ നിന്ന് 30 കിലോമീറ്റർ കിഴക്കും, യാനത്തിന് 45 കിലോമീറ്റർ തെക്ക്-തെക്കുപടിഞ്ഞാറുമായാണ് നിലവിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കാറ്റിന്റെ വേഗത 140 കി.മീ; മരങ്ങൾ കടപുഴകി, കനത്ത നാശം
കേന്ദ്രഭാഗത്ത് മണിക്കൂറിൽ 115 മുതൽ 125 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില സമയങ്ങളിൽ 140 കിലോമീറ്റർ വരെയുമുള്ള ശക്തമായ കാറ്റാണ് ആഞ്ഞടിക്കുന്നത്.
പശ്ചിമ ഗോദാവരി, കോനസീമ, കാക്കിനട, യാനം തീരങ്ങളിൽ പുലർച്ചെ രണ്ട് മണി മുതൽ തന്നെ അതിതീവ്രമായ കാറ്റ് വീശിയടിക്കുന്നുണ്ട്. റോഡുകളിലേക്ക് കൂറ്റൻ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണതോടെ ഗതാഗതം പൂർണമായി തടസ്സപ്പെട്ടു. വിശാഖപട്ടണത്തിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറോളമായി പലയിടങ്ങളിലും വൈദ്യുതി വിതരണം പൂർണമായി തടസ്സപ്പെട്ടു. പോസ്റ്റുകൾ തകർന്നുവീണത് പുനഃസ്ഥാപന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ വേലിയേറ്റത്തേക്കാൾ ഒരു മീറ്റർ മുതൽ ഒന്നര മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ കൂറ്റൻ തിരമാലകൾ അടിച്ചുകയറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ആന്ധ്രയിലെ താഴ്ന്ന തീരപ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാകുമെന്നും ഐ.എം.ഡി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
വിശാഖപട്ടണത്ത് 217 മില്ലിമീറ്റർ പേമാരി; സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ച് ഐ.എം.ഡി
ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ വരവോടെ ആന്ധ്രയുടെയും ഒഡീഷയുടെയും തീരദേശ ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴയാണ് പെയ്യുന്നത്. വിശാഖപട്ടണം-വാൾട്ടയർ മേഖലയിൽ മാത്രം 217 മില്ലിമീറ്റർ മഴ രേഖപ്പെടുത്തി. കലിംഗപട്ടണത്ത് 147 മി.മീ, തുനിയിൽ 123 മി.മീ, കാക്കിനടയിൽ 118 മി.മീ, മച്ചിലിപട്ടണത്ത് 115 മി.മീ എന്നിങ്ങനെയാണ് മഴ ലഭിച്ചത്. ഒഡീഷയിലെ ഗോപാൽപൂരിൽ 94 മി.മീറ്ററും പുരിയിൽ 72 മി.മീറ്ററും മഴ ലഭിച്ചു. ബാപട്ലയ്ക്കും വിശാഖപട്ടണത്തിനും ഇടയിൽ യാനത്തിന് തെക്കായി ചുഴലിക്കാറ്റ് പൂർണമായി കരതൊടുമെന്നാണ് പ്രവചനം. തുടക്കത്തിൽ പതുക്കെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിലേക്കും തുടർന്ന് വടക്ക്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിലേക്കും നീങ്ങുമെന്നും അതിനുശേഷം കാറ്റിന്റെ വേഗത ക്രമേണ കുറയുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.
തീരപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങൾ വീടുകളിൽ തന്നെ സുരക്ഷിതമായി തുടരണമെന്നും ഔദ്യോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.