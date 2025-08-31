Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 31 Aug 2025 6:41 AM IST
    date_range 31 Aug 2025 6:41 AM IST

    സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ അന്വേഷണം; സംസ്ഥാനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക്

    സി.ബി.ഐക്ക് അധികാരം നൽകുന്ന നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്ക് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി സ​മി​തി ശി​പാ​ർ​ശ
    Representation Image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സ​മ്മ​ത​ത്തി​ന് കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കാ​തെ സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​ൻ സി.​ബി.​ഐ​ക്ക് അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്ന് സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി സ​മി​തി. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ അ​ധി​കാ​ര പ​രി​ധി​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​ക​യ​റു​ന്ന നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്കു​ള്ള ശി​പാ​ർ​ശ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ് രാ​ധാ​മോ​ഹ​ൻ ദാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ സ​മി​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നെ എ​തി​ർ​ത്ത് അ​ഡ്വ. ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ൻ വി​യോ​ജ​ന​ക്കു​റി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി, അ​ജ​യ് മാ​ക്ക​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ന്റെ വി​യോ​ജ​ന​ക്കു​റി​പ്പി​നെ പി​ന്തു​ണ​ച്ചു. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന അ​നു​ശാ​സി​ക്കു​ന്ന സ​ഹ​ക​ര​ണ ഫെ​ഡ​റ​ലി​സ​ത്തി​ന് എ​തി​രാ​ണ് ഈ ​ശി​പാ​ർ​ശ​യെ​ന്ന് ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ൻ വി​യോ​ജ​ന​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷാ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​ത്രം അ​ന്വേ​ഷ​ണ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രു​ന്ന കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും സി.​ബി.​​ഐ ക​യ​റും. അ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പി​ന്തി​രി​യ​ണ​മെ​ന്നും ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ൻ വി​യോ​ജ​ന​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​വി​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളെ​യും ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളെ​യും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി സ​മി​തി വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. സ​മി​തി​ക്ക് മു​മ്പാ​കെ എ​ത്തി​യ സി.​ബി.​​ഐ, സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​നു​മ​തി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് പ​ല​പ്പോ​ഴും പ്ര​തി​ബ​ന്ധ​മാ​കു​ന്നു​​വെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പ​ല സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളും സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ സി.​ബി.​ഐ​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഏ​ജ​ൻ​സി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    കേ​ന്ദ്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ സി.​ബി.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സ് സ്പെ​ഷ​ൽ എ​സ്റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്​​​മെ​ന്റ് ആ​ക്ട് പ്ര​കാ​ര​മാ​ണെ​ന്നും പ്ര​സ്തു​ത നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ സി.​ബി.​ഐ​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ കേ​സി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും ഏ​ജ​ൻ​സി ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. ഈ ​വാ​ദം മു​ഖ​വി​ല​ക്കെ​ടു​ത്ത പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി സ​മി​തി​യി​ലെ എ​ൻ.​ഡി.​എ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ത​ന്നെ സി.​ബി.​ഐ​ക്ക് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സ് സ്പെ​ഷ​ൽ എ​സ്റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്​​​മെ​ന്റ് ആ​ക്ടി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

