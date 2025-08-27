Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    27 Aug 2025 10:39 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 10:39 PM IST

    വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി​ക്കെതിരായ സൈബർ ആക്രമണം; ബ്രിട്ടാസിനോട് തെളിവ് തേടി പൊലീസ്

    വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി​ക്കെതിരായ സൈബർ ആക്രമണം; ബ്രിട്ടാസിനോട് തെളിവ് തേടി പൊലീസ്
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സി​ന്ദൂ​ർ സ​മ​യ​ത്ത് സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ക്രം മി​സ്രി​ക്ക് നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ സൈ​ബ​ര്‍ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ല്‍ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നാ​യ ജോ​ൺ ബ്രി​ട്ടാ​സ് എം.​പി​യോ​ട് തെ​ളി​വു​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സ്.

    പാ​കി​സ്താ​നു​മാ​യു​ള്ള വെ​ടി​നി​ര്‍ത്താ​നു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ തീ​രു​മാ​നം വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​ക്രം മി​സ്രി അ​റി​യി​ച്ച​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നും കു​ടും​ബ​ത്തി​നു​മെ​തി​രെ സം​ഘ​ടി​ത​മാ​യ സൈ​ബ​ര്‍ ആ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ണ്ടാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ജോ​ണ്‍ ബ്രി​ട്ടാ​സ് കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ​ക്ക് മേ​യ് 12ന് ​അ​യ​ച്ച ക​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ഞ്ചു​മാ​സ​ത്തി​നു ശേ​ഷം ഡ​ൽ​ഹി ​​പൊ​ലീ​സ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ട് ത​ന്നെ തെ​ളി​വും ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ക്രീ​ൻ​ഷോ​ട്ടു​ക​ൾ, വെ​ബ് ലി​ങ്കു​ക​ൾ, പ​ത്ര റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ബ്രി​ട്ടാ​സ് പൊ​ലീ​സി​ന് ന​ൽ​കി. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം പ​ഹ​ൽ​ഗാം ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ ഇ​ര​ക​ളാ​യ ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് വി​ന​യ് ന​ർ​വാ​ളി​ന്റെ ഭാ​ര്യ ഹി​മാം​ശി ന​ർ​വാ​ൾ, എ​ൻ. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്റെ മ​ക​ൾ ആ​ര​തി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ സൈ​ബ​ർ വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ തെ​ളി​വു​ക​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം പൊ​ലീ​സി​ന് ന​ൽ​കി.

    കു​റ്റ​കൃ​ത്യം തെ​ളി​യി​ക്കാ​നു​ള്ള ബാ​ധ്യ​ത പ​രാ​തി​ക്കാ​രു​ടെ​മേ​ൽ അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ച്ച് പൊ​ലീ​സി​ന് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ട​മ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നും ബി​ട്ടാ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കാ​ല​താ​മ​സ​മി​ല്ലാ​തെ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ പോ​സ്റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും മു​ഖ്യ​ധാ​രാ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ശേ​ഖ​രി​ച്ച വ​സ്തു​ത​ക​ൾ ഭാ​ര​തീ​യ ന്യാ​യ സം​ഹി​ത 2023, ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി നി​യ​മം 2000 എ​ന്നി​വ​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള തി​രി​ച്ച​റി​യാ​വു​ന്ന കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​യ പ്രാ​ഥ​മി​ക തെ​ളി​വു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.

