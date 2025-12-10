Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    എട്ടുദിവസത്തിനിടെ മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് കസ്റ്റംസ് പിടികൂടിയത് 43 കോടിയുടെ മയക്കുമരുന്നും സ്വർണവും വജ്രങ്ങളും​

    Customs,Seizure,Drugs,Gold,Mumbai Airport, മുംബൈ എയർപോർട്ട്, കഞ്ചാവ്, സ്വർണം
    മുംബൈ: കഴിഞ്ഞ എട്ടു ദിവസത്തിനിടെ മുംബൈ വിമാനത്താവള കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ 15 കേസുകളിലായി 43 കോടി രൂപയുടെ കള്ളക്കടത്ത് മയക്കുമരുന്ന്, 1.51 കോടിയുടെ സ്വർണം, 87 ലക്ഷം രൂപയുടെ വജ്രങ്ങൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തു.

    ഡിസംബർ 03 മുതൽ ഡിസംബർ 10 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഹൈഡ്രോപോണിക് കഞ്ചാവ് കള്ളക്കടത്തിന്റെ പത്ത് കേസുകൾ കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.ബാങ്കോക്ക് ഫ്ലയേഴ്സിൽ നിന്ന് 37.26 കിലോഗ്രാം ഹൈഡ്രോപോണിക് കള പിടിച്ചെടുത്തു

    സ്പോട്ട് പ്രഫൈലിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ബാങ്കോക്കിൽനിന്ന് വിവിധ വിമാനങ്ങൾ വഴിയെത്തിയ ഒമ്പത് യാത്രക്കാരിൽനിന്ന് ഏഴ് കേസുകളിലായി ഏകദേശം 37.26 കോടി വിലമതിക്കുന്ന 37.26 കിലോഗ്രാം ഹൈഡ്രോപോണിക് കഞ്ചാവ് കണ്ടെടുത്തു, ഇവരെ മയക്കുമരുന്ന്, സൈക്കോട്രോപിക് ലഹരിവസ്തുക്കൾ (എൻ.ഡി.പി.എസ്) നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ഒരു കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

    പ്രതികൾ ട്രോളി ബാഗുകൾക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലും മറ്റു വിമാനങ്ങളുടെ ബാഗേജ് ടാഗുകൾ ഉപയോഗിച്ചുമാണ് യാ​ത്രക്കാർ ഹൈഡ്രോപോണിക് കഞ്ചാവ് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നത്.ഇന്റലിജൻസ് അധിഷ്ഠിത ഓപറേഷനിൽ ആറ് കിലോ കഞ്ചാവ് കൂടി കണ്ടെടുത്തു

    രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റ് മൂന്ന് കേസുകളിൽ, ബാങ്കോക്കിൽ നിന്ന് വിവിധ വിമാനങ്ങൾ വഴി എത്തിയ മൂന്ന് യാത്രക്കാരിൽനിന്ന് ഏകദേശം ആറു കോടി വിലമതിക്കുന്ന ആറു കിലോ ഹൈഡ്രോപോണിക് കഞ്ചാവ് കണ്ടെടുത്തു, ഇവരെ എൻഡിപിഎസ് നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

    വ്യത്യസ്ത കേസുകളിൽ സ്വർണവും വജ്രവും പിടിച്ചെടുത്തു. എൻ‌.ഡി.‌പി.‌എസ് കേസുകൾ കൂടാതെ, നാല് സ്വർണ കള്ളക്കടത്ത് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഇതിൽ 1.51 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 1,256 ഗ്രാം സ്വർണം കണ്ടെടുത്തു. നാല് യാത്രക്കാരിൽ നിന്നാണ് സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്തത്. ഒരു കേസിൽ 87.75 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന വജ്രങ്ങൾ ഒരു യാത്രക്കാരനിൽനിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

