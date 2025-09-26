Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 26 Sept 2025 8:02 AM IST
    date_range 26 Sept 2025 8:02 AM IST

    ലഡാക്കിൽ കർഫ്യൂ തുടരുന്നു

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ക​ക്ഷി​ക​ൾ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ
    Lieutenant Governor Kavinder Gupta calls security review meeting to assess the situation in Ladakh
    ലഡാക്കിലെ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ക​വി​ന്ദ​ർ ഗു​പ്ത വി​ളി​ച്ച സു​ര​ക്ഷാ അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗം

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: സ​മ്പൂ​ർ​ണ സം​സ്ഥാ​ന പ​ദ​വി അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ആ​റാം ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​മു​ള്ള ല​ഡാ​ക്കി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം അ​ക്ര​മാ​സ​ക്ത​മാ​യ​തി​നു പി​റ്റേ​ന്ന് ല​ഡാ​ക്കി​ൽ നി​ന്ന് അ​ക്ര​മ​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും റി​​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ല്ല. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പൊ​ലീ​സും അ​ർ​ധ​സൈ​നി​ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ക​ർ​ഫ്യൂ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ലേ​യി​ൽ അ​ക്ര​മ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സു​ക​ളി​ൽ 50 പേ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു.

    പൊ​ലീ​സു​മാ​യു​ള്ള ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ നാ​ലു​പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും 80 ല​ധി​കം പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ല​ഡാ​ക്കി​ൽ ക​ർ​ഫ്യൂ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. നി​രാ​ഹാ​ര സ​മ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സോ​നം വാ​ങ്ചു​ക്കി​ന്റെ പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളാ​ണ് അ​ക്ര​മ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​തെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ ​ല​ഡാ​ക്കി​ന് ന​ൽ​കി​യ വാ​ഗ്ദാ​നം പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ് അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ൾ​ക്കും സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​ഴി​വെ​ച്ച​തെ​ന്ന് സോ​നം വാ​ങ്ചു​ക് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ അ​ക്ര​മ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സും സി.​പി.​എ​മ്മും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​ര​ത്തോ​ടെ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​യെ​ന്നും പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ വി​ഡി​യോ​ക​ൾ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലും പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് എ​ല്ലാ​വ​രോ​ടും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ക​വി​ന്ദ​ർ ഗു​പ്ത വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച സു​ര​ക്ഷാ അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചു. പൊ​ലീ​സ്, സി.​ആ​ർ.​പി.​എ​ഫ്, സി​വി​ൽ ഭ​ര​ണ​വി​ഭാ​ഗം എ​ന്നി​വ​യി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യും ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ലേ ​അ​പെ​ക്സ് ബോ​ഡി(​എ​ൽ.​എ.​ബി)​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നി​രാ​ഹാ​ര സ​മ​രം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. നി​രാ​ഹാ​ര സ​മ​രം ന​ട​ത്തി​യ​വ​രെ ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത് വ്യാ​പ​ക​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യാ​ക്കു​ക​യും ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​ത്തെ അ​ക്ര​മ​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:ladakhSonam WangchukPolicecurfewLatest News
    News Summary - Curfew continues in Ladakh
