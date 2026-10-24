'ഇൻഡ്യ' മുന്നണിയുടെ റാലി മാറ്റിവെക്കണം; രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കത്തയച്ച് വ്യാപാരി സംഘടന; 10,000 കോടിയുടെ നഷ്ടമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

'ഇൻഡ്യ' മുന്നണിയുടെ റാലി മാറ്റിവെക്കണം; രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കത്തയച്ച് വ്യാപാരി സംഘടന; 10,000 കോടിയുടെ നഷ്ടമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടർപട്ടികയിലെ സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്.ഐ.ആർ) ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ 'ഇൻഡ്യ' മുന്നണി നവംബർ ഒന്നിന് ഡൽഹി രാംലീല മൈതാനിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച മഹാറാലി നവംബർ 10-ന് ശേഷത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ചേംബർ ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി. റാലി മൂലം ദീപാവലി വ്യാപാര സീസണിൽ തലസ്ഥാനത്ത് 10,000 കോടി രൂപയുടെ ഭീമാകാരമായ ബിസിനസ് നഷ്ടം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് സി.ടി.ഐ ചെയർമാൻ ബ്രിജേഷ് ഗോയൽ കത്തയച്ചു.
നവംബർ ആറിന് ധൻതേരസും എട്ടിന് ദീപാവലിയും പത്തിന് ഭായ് ദൂജും ആഘോഷിക്കാനിരിക്കെ, രാംലീല മൈതാനത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള മൊത്ത-ചില്ലറ വ്യാപാര മേഖലകളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെ വരവിനെ രാഷ്ട്രീയ റാലി സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് കത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
25,000 കോടിയുടെ ബിസിനസ്; ഒക്ടോബറിൽ മാത്രം 3,000 കോടിയുടെ നഷ്ടം
ഉത്സവ സീസണിൽ ഡൽഹി വിപണിയിൽ നടക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചും നിലവിലെ ആശങ്കകളെക്കുറിച്ചും വ്യാപാരി സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നു
സ്വർണ്ണം, വെള്ളി, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, തുണിത്തരങ്ങൾ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ്, മധുരപലഹാരങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ, സമ്മാന വസ്തുക്കൾ എന്നിവയിലായി ധൻതേരസ്-ദീപാവലി സീസണിൽ ഡൽഹിയിൽ മാത്രം 25,000 കോടി രൂപയുടെ വ്യാപാരമാണ് സാധാരണ നടക്കാറുള്ളത്. ഉത്സവങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ച മുൻപ് തന്നെ വിപണിയിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വൻ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടും. ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ നടന്ന സമരങ്ങളും മാർച്ചുകളും റോഡ് ഉപരോധങ്ങളും കാരണം കൊണാട്ട് പ്ലേസ്, ഇന്ത്യാ ഗേറ്റ്, സെൻട്രൽ ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലെ വ്യാപാരികൾക്ക് ഇതിനകം തന്നെ 3,000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചരക്കുനീക്കത്തെയും റീട്ടെയിൽ വിൽപനയെയും കഠിനമായി ബാധിച്ചു.
രാംലീല മൈതാനത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള 20 പ്രധാന മാർക്കറ്റുകളെ ബാധിക്കും
രാംലീല മൈതാനത്തിന്റെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 20-ലധികം മൊത്ത-ചില്ലറ വിപണികളെ റാലി സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നും സി.ടി.ഐ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ചാന്ദ്നി ചൗക്ക്, സദർ ബസാർ, ചൗരി ബസാർ, ഭഗീരഥ് പാലസ്, ഖാരി ബാവോലി, കാശ്മീരി ഗേറ്റ്, നൈ സഡക്, മോരി ഗേറ്റ്, കിനാരി ബസാർ, ദരിബ, ദര്യഗഞ്ച്, അജ്മീരി ഗേറ്റ്, ജുമാ മസ്ജിദ്, കരോൾ ബാഗ്, ആസാദ് മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന വിപണികളിലേക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വ്യാപാരികൾ എത്തുന്നത്. ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങളും ബാരിക്കേഡുകളും പൊതുഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ ഈ വിപണികളുടെ പ്രവർത്തനം സ്തംഭിക്കും. കൂടാതെ, ഓൾഡ് ഡൽഹി, ന്യൂഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ വഴി പുറം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന വ്യാപാരികളെയും ഉപഭോക്താക്കളെയും തിരക്കും നിയന്ത്രണങ്ങളും പിന്തിരിപ്പിക്കുമെന്നും ഗോയൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾക്കും ഉള്ള അവകാശത്തെ പൂർണമായി മാനിക്കുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ഉത്സവ വ്യാപാരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി നവംബർ 10-ന് ശേഷം റാലി നടത്താൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ തയ്യാറാകണമെന്നുമാണ് വ്യാപാരികളുടെ ആവശ്യം.
'വോട്ടുചോരി' വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കാനും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുമാണ് നവംബർ ഒന്നിന് പ്രതിപക്ഷം മഹാറാലി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 12-ന് സുപ്രീംകോടതിയിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ 'മാർച്ച് ഫോർ ഡെമോക്രസി' നടത്തുകയും സംയുക്ത ഹരജി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 13-ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വസതിയിൽ ചേർന്ന 'ഇൻഡ്യ' മുന്നണി യോഗത്തിലാണ് സമരത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടമായി നവംബർ ഒന്നിന്റെ റാലി തീരുമാനിച്ചത്.