Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 19 Jan 2026 10:54 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 10:54 PM IST

    സോഫിയ ഖുറേഷിക്ക് അവഹേളനം: മന്ത്രിയെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകുമോ​? -സുപ്രീംകോടതി

    സോഫിയ ഖുറേഷിക്ക് അവഹേളനം: മന്ത്രിയെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകുമോ​? -സുപ്രീംകോടതി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കേ​ണ​ൽ സോ​ഫി​യ ഖു​റേ​ഷി​ക്കെ​തി​രെ വ​ർ​ഗീ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശം ന​ട​ത്തി അ​വ​ഹേ​ളി​ച്ച മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് ബി.​ജെ.​പി മ​ന്ത്രി കു​ൻ​വ​ർ വി​ജ​യ് ഷാ​യെ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​മോ എ​ന്ന​തി​ൽ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്ക​കം തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    കോ​ട​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി അ​ന്തി​മ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത്, ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ദീ​പ​ങ്ക​ർ ദ​ത്ത, ജോ​യ്‌​മ​ല്യ ബാ​ഗ്‌​ചി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ബെ​ഞ്ചാ​ണ് മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്. മ​ന്ത്രി കു​ൻ​വ​ർ വി​ജ​യ് ഷാ ​ഇ​തി​ന് മു​മ്പും സ​മാ​ന​മാ​യ വ​ർ​ഗീ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​താ​യി എ​സ്.​ഐ.​ടി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത്ത​രം പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​വു​ന്ന ന​ട​പ​ടി വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി എ​സ്.​ഐ.​ടി​യോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സി​ന്ദൂ​റി​നി​ടെ ക​ര​സേ​ന​ക്കു വേ​ണ്ടി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ കേ​ണ​ൽ സോ​ഫി​യ ഖു​റേ​ഷി​ക്കെ​തി​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രാ​മ​ർ​ശം. മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് ഹൈ​കോ​ട​തി സ്വ​മേ​ധ​യാ കേ​സെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ് ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് മ​ന്ത്രി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ വാ​ക്കാ​ൽ ത​ള്ളി​യ കോ​ട​തി ഇ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ എ​സ്.​ഐ.​ടി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ അ​റ​സ്റ്റ് ത​ട​യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    മ​ന്ത്രി ക്ഷ​മാ​പ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ മ​നീ​ന്ദ​ർ സി​ങ് ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ത​ല​യൂ​രാ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന മു​ത​ല​ക്ക​ണ്ണീ​ർ എ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ക്ഷ​മാ​പ​ണം കോ​ട​തി നേ​ര​ത്തെ ത​ള്ളി​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - ‘Crocodile Tears’: SC Raps MP Govt Over Delay In Action Against Minister Vijay Shah In Sofiya Qureshi Case
