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    India
    Posted On
    date_range 7 Aug 2026 2:51 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2026 2:51 PM IST

    സർക്കാറിനെ വിമർശിക്കുന്നത് രാജ്യദ്രോഹമല്ല; പ്രതിഷേധിച്ചവരെ വേട്ടയാടുന്നത് കേന്ദ്രം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഒമർ അബ്ദുല്ല

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    omar abdullah
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    ഉമർ അബ്ദുല്ല

    ശ്രീനഗർ: സർക്കാറിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളെ രാജ്യദ്രോഹമായി കാണാനാകില്ലെന്നും പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെയുള്ള നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ജമ്മു കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുല്ല. രാജ്യത്തോടല്ല, കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ പിന്തിരിപ്പൻ നയങ്ങളോട് വിയോജിപ്പ് പ്രകടമാക്കുകയാണ് വിദ്യാർഥികൾ ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    സർക്കാറിനെ എതിർക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ എതിർക്കുന്നതിന് തുല്യമല്ലെന്ന ആർ.എസ്.എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവതിന്റെ നിലപാടിനെ ഒമർ അബ്ദുല്ല സ്വാഗതം ചെയ്തു. സർക്കാറിന്റെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും രാജ്യത്തിന് ഗുണകരമാണ്. വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ പരീക്ഷ നടത്തിപ്പിൽ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കും. എന്നാൽ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർഥികളെ പോലീസ് വേട്ടയാടുന്നതും, ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കുന്നതും, ബന്ധുക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതും അടിയന്തരമായി നിർത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    ഡൽഹി ജന്തർ മന്തിറിൽ കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം അക്രമത്തിൽ കലാശിച്ച സംഭവവും, തുടർന്ന് 36 ദിവസത്തെ സമരത്തിനുശേഷം കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെച്ച സാഹചര്യവും വാർത്തയിൽ പരാമർശിച്ചു.

    ജാർഖണ്ഡിലെ പരീക്ഷ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവഗണിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ അവരുമായി ചർച്ച നടത്തണമെന്ന് ഒമർ അബ്ദുല്ല അഭ്യർഥിച്ചു. ജാർഖണ്ഡ് പി.എസ്.സി, സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമീഷൻ പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർഥി യൂനിയനുകൾ നിയമസഭയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

    പാക് അധീന ജമ്മു കശ്മീരിലെ ജനവാസ മേഖലകളിലുണ്ടായ വെടിവെപ്പിലും പൗരന്മാരുടെ മരണത്തിലും ഒമർ അബ്ദുല്ല ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. സംഭവത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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    TAGS:omar abdullahJammu and KashmirBJP governmentIndiaCJP Protest
    News Summary - Criticizing the government is not sedition; the persecution of protesters must stop, says Omar Abdullah
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