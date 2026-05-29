Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightവിജയ് സർക്കാരിനെതിരെ...
    India
    Posted On
    date_range 29 May 2026 10:57 AM IST
    Updated On
    date_range 29 May 2026 10:57 AM IST

    വിജയ് സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനം; പുതിയ തലമുറൈ ചാനലിന് തമിഴ്‌നാട്ടിൽ വിലക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    വിജയ് സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനം; പുതിയ തലമുറൈ ചാനലിന് തമിഴ്‌നാട്ടിൽ വിലക്ക്
    cancel
    camera_alt

    മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്‍

    തമിഴ്‌നാട്ടിൽ അധികാരമേറ്റ വിജയ് സർക്കാർ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നേരെ പ്രതികാര നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ചകളും ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രമുഖ തമിഴ് വാർത്താ ചാനലായ 'പുതിയ തലമുറൈ' സർക്കാർ കേബിൾ നെറ്റ്‌വർക്കിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തു.

    മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്‍യുടെ യാത്രകൾ ജനങ്ങൾക്കും പൊലീസിനും ഉണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളും ഡൽഹി സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ കാണാതെ മടങ്ങിയതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങളുമാണ് ഈ നടപടിക്ക് പിന്നിലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മുൻപ് സ്റ്റാലിൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തും ഈ ചാനലിനെതിരെ സമാനമായ നടപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ തുടർന്ന് സർക്കാരിന്റെ ഈ നടപടി അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള കടന്നാക്രമണമാണെന്ന് ചെന്നൈ പ്രസ് ക്ലബ്ബ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ചാനലിന്റെ സംപ്രേഷണം ഉടൻ പുനഃസ്ഥാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പരസ്യപ്രതിഷേധങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും പ്രസ് ക്ലബ് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Tamil NaduChannels bannedTVK VijayVijay Government
    News Summary - Criticism against Vijay government; New Generation TV channel banned in Tamil Nadu
    Similar News
    Next Story
    X