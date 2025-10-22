Begin typing your search above and press return to search.
    ജസ്റ്റിസ് അതുൽ ശ്രീധരന്റെ സ്ഥലംമാറ്റം; കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന പരിഗണിച്ച നടപടി നി​യ​മ​, ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​ വി​രു​ദ്ധമെന്ന് വിമർശനം

    ജസ്റ്റിസ് അതുൽ ശ്രീധരൻ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലെ മ​ല​യാ​ളി ജ​ഡ്ജി ജ​സ്റ്റി​സ് അ​തു​ൽ ശ്രീ​ധ​ര​നെ അ​ല​ഹ​ബാ​ദ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റി​യ​തി​ൽ വി​മ​ർ​ശ​നം ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്നു. സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്രം ഇ​ട​പെ​ട്ട​തും സു​താ​ര്യ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത​തും ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് നി​യ​മ-​സാ​മൂ​ഹി​ക​രം​ഗ​ത്തെ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ​യും സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ സി.​ജെ.​എ.​ജെ.​ആ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.​സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം ഉ​ട​ൻ പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കൊ​ളീ​ജി​യ​ത്തി​ന് അ​യ​ച്ച ക​ത്തി​ൽ സി.​ജെ.​എ.​​ജെ.​ആ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സ്വ​ത​ന്ത്ര​നും നി​ർ​ഭ​യ​നു​മാ​ണെ​ന്ന പ്ര​ശ​സ്തി ജ​സ്റ്റി​സ് അതുലിനു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സു​പ്ര​ധാ​ന വി​ധി​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ക​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. അ​ത്ത​രം ഒ​രു ജ​ഡ്ജി​യെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​മി​ല്ലാ​തെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റി​യ​ത് കൊ​ളീ​ജി​യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ശു​ദ്ധി​യി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സം​ശ​യം ജ​നി​പ്പി​ക്കും. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​യി​ൽ മാ​റ്റി​യ​ത് നി​യ​മ​ത്തി​നും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​ക്കും വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ്. ജ​ഡ്ജി​മാ​രു​ടെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​നും ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും​വേ​ണ്ടി​യാ​ണെ​ന്നും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​നോ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ അ​ല്ലെ​ന്നും ക​ത്തി​ൽ കൂട്ടായ്മ വ്യക്തമാക്കി.

    കേ​ണ​ൽ സോ​ഫി​യ ഖു​റേ​ഷി​യെ ഭീ​ക​ര​രു​ടെ സ​ഹോ​ദ​രി​യെ​ന്ന് വി​ളി​ച്ച മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ ബി.​ജെ.​പി മ​ന്ത്രി വി​ജ​യ് ഷാ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​ക്ക് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത് ജ​സ്റ്റി​സ് അ​തു​ൽ ശ്രീ​ധ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു. ഛത്തി​സ്ഗ​ഢി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ ഉ​ത്ത​ര​വ് ത​ട​ഞ്ഞ​ത് ഇ​തി​നു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​ക​പോ​ക്ക​ലാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണ​മു​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ജ​ഡ്ജി​യാ​യി​രി​ക്കെ അ​ദ്ദേ​ഹം ക​രു​ത​ൽ​ത​ട​ങ്ക​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ക​യും പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷാ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ജ​സ്റ്റി​സ് അ​തു​ൽ ശ്രീ​ധ​ര​ൻ 2016ൽ ​ആ​ണ് മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് ഹൈ​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി​യാ​യ​ത്.

