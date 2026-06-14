Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഇനി ആകാശത്തും...
    India
    Posted On
    date_range 14 Jun 2026 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Jun 2026 12:42 PM IST

    ഇനി ആകാശത്തും ക്രിക്കറ്റ്; വിമാനത്തിൽ കുടുംബത്തിനൊപ്പം ബാറ്റ് വീശി സച്ചിൻ, തരംഗമായി വീഡിയോ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇനി ആകാശത്തും ക്രിക്കറ്റ്; വിമാനത്തിൽ കുടുംബത്തിനൊപ്പം ബാറ്റ് വീശി സച്ചിൻ, തരംഗമായി വീഡിയോ
    cancel

    ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സചിൻ തെണ്ടുൽക്കറും മകൾ സാറയും തമ്മിൽ നടന്ന ഉഗ്രൻ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചിന്‍റെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വൈറലാകുന്നത്. സചിനും മകൾ സാറയും ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച സ്ഥലമാണ് ഏറെ കൗതുകമുളവാക്കുന്നത്. സ്വകാര്യ ജെറ്റിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുമ്പോളാണ് സചിനും മകൾ സാറയും മരുമകൾ സാനിയയും ക്രിക്കറ്റ് സെഷനിലേർപ്പെട്ടത്.

    രസകരമായ നിമിഷങ്ങൾ സച്ചിൻ തന്നെയാണ് തന്‍റെ എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ പങ്കുവെച്ചതും. വീഡിയോയിൽ ചാർട്ടഡ് വിമാനത്തിൽ സചിൻ മരുമകൾ സാനിയ എറിഞ്ഞ പന്തിനെ നേരിടുന്നതും പന്ത് സമീപത്തിലുള്ള സോഫയിലിരുന്ന മകൾ സാറ കൈക്കലാക്കുന്നതും കാണാം. സാറ പന്ത് കൈക്കലാക്കിയതിനു ശേഷം അപ്പീൽ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങളെന്നെ ഒരിക്കലും പുറത്താക്കില്ലെന്നാണ് സചിച്ചിൻ പറഞ്ഞത്. ഇതോടെ എല്ലാവരും പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി.

    സചിന്‍റെയും കുടുംബത്തിന്‍റെയും വളരെ രസകരവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞതുമായ നിമിഷങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് വൈറലായത്. വീഡിയോക്ക് പെട്ടെന്നു തന്നെ മികച്ച റീച്ച് ലഭിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Sachin TendulkarplaneCricketerLatest News
    News Summary - Cricket in the sky now; Sachin Tendulkar bats with his family on a plane, video goes viral
    Similar News
    Next Story
    X