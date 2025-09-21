Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_right'ഇ​ന്ത്യ​യെ...
    India
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 10:51 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 10:54 PM IST

    'ഇ​ന്ത്യ​യെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ നീ​ക്കം'; വിസ നിരക്ക് വർധന യു.എസ് തന്ത്രമെന്ന് സി.പി.എം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ത്യ​യെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ നീ​ക്കം; വിസ നിരക്ക് വർധന യു.എസ് തന്ത്രമെന്ന് സി.പി.എം
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചെ​ല​വി​ൽ സ്വ​ന്തം വ്യാ​പാ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് സി.​പി.​എം പോ​ളി​റ്റ് ബ്യൂ​റോ . അ​മേ​രി​ക്ക വി​സ നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ലാ​ണ് പ​രാ​മ​ർ​ശം.

    ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി വ്യാ​പാ​ര ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നാ​ണ് നീ​ക്കം. വ​ഴ​ങ്ങാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. ഈ ​ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളെ ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം സ്വാ​ശ്ര​യ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. അ​മി​ത നി​ര​ക്ക് ചു​മ​ത്തി​യ ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ പ്ര​തി​കാ​ര​ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ പാ​ർ​ട്ടി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​മീ​പ​ന​വും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വും നി​രാ​ശ​ജ​ന​ക​വും അ​പ​മാ​ന​ക​ര​വു​മാ​ണ്.

    എ​ച്ച്-1​ബി വി​സ​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​നം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളെ ബാ​ധി​ക്കും. ക​രി​യ​ർ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​വും അ​ന്യാ​യ​വു​മാ​യ ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം. യു.​എ​സ് സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങ​രു​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ണ്ടാ​ക​ണം -സി.​പി.​എം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സി.​പി.​ഐ നേ​താ​ക്ക​​െള വി​മ​ർ​ശിച്ച് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട്

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ചി​ല നേ​താ​ക്ക​ള്‍ കാ​ല​ങ്ങ​ളോ​ളം ഒ​രേ പ​ദ​വി​യി​ല്‍ തു​ട​രു​ന്ന​ത് പാ​ര്‍ട്ടി​യു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും പാ​ര്‍ട്ടി​യി​ല്‍ മു​ര​ടി​പ്പ് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നു എ​ന്നു​മു​ള്ള ആ​ത്മ​വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി സി.​പി.​ഐ പാ​ര്‍ട്ടി കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സം​ഘ​ട​ന റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട്. ചി​ല​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​ണ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു. ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കി​ട​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങാ​ന്‍ പാ​ര്‍ട്ടി​ക്ക് ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു, തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​നി​ധി സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ട​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ന്മേ​ലു​ള്ള ച​ര്‍ച്ച​യും ന​ട​ക്കും.

    പാ​ര്‍ട്ടി​യി​ല്‍ ഇ​പ്പോ​ഴും പു​രു​ഷ മേ​ധാ​വി​ത്വ മ​നോ​ഭാ​വ​മാ​ണെ​ന്നും വ​നി​താ നേ​താ​ക്ക​ള്‍ നേ​തൃ​നി​ര​യി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​രാ​ന്‍ പ​ല ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളും അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നു​മു​ള്ള വി​മ​ര്‍ശ​ന​വു​മു​ണ്ട്. പാ​ര്‍ട്ടി നേ​തൃ​ത്വം എ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​ല തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും താ​ഴേ​ത​ട്ടി​ല്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​കു​ന്നി​ല്ല. ഓ​രോ പാ​ര്‍ട്ടി കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ലും പാ​ര്‍ട്ടി​യെ​യും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തെ​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ടു​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, അ​ത് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന വി​മ​ര്‍ശ​ന​വും സം​ഘ​ട​ന റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:us visavisa feeIndia NewsCPM
    News Summary - CPM says visa fee hike is US strategy
    Similar News
    Next Story
    X