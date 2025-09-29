Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 12:16 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 12:16 AM IST

    കേരള എജുക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി ആർ.എസ്.എസുമായുള്ള ധാരണ അന്വേഷിക്കുമെന്ന് സി.പി.എം

    കേരള എജുക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി ആർ.എസ്.എസുമായുള്ള ധാരണ അന്വേഷിക്കുമെന്ന് സി.പി.എം
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ നാ​ല് കേ​ര​ള സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ​യും ന​ട​ത്തി​പ്പ് ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള കേ​ര​ള എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ കേ​ന്ദ്ര ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സു​മാ​യി സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ന്ന പ​രാ​തി അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​മെ​ന്ന് സി.​പി.​എം ഡ​ൽ​ഹി സ്​​റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നു​രാ​ഗ് സ​ക്സേ​ന.

    ര​ണ്ട് പാ​ന​ലു​ക​ളാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നി​രു​ന്ന സി.​പി.​എം, ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ മ​ത്സ​രം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി​യ​തി​നെ​തി​രെ ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം സി.​പി.​എം ഡ​ൽ​ഹി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു സ​ക്സേ​ന. അ​തേ​സ​മ​യം, പാ​ർ​ട്ടി അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും സം​ഭ​വം വ​സ്തു​താ​പ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​റ​ഞ്ഞു. ഡ​ൽ​ഹി ഘ​ട​ക​ത്തി​ലെ മ​ല​യാ​ളി സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് സം​യു​ക്ത പാ​ന​ലു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മം വി​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    കേ​ന്ദ്ര ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യി​ലേ​ക്ക് അ​ന്ന് സി.​പി.​എം അം​ഗം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ പ​ത്രി​ക ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ലോ​ബി പൂ​ഴ്ത്തി​വെ​ച്ചു​വെ​ന്ന് പ​രാ​തി ഉ​യ​രു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ത്വം രാ​ജി​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ 2025-2027 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - CPM says Kerala Education Society will explore understanding with RSS
