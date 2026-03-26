    Posted On
    date_range 26 March 2026 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 26 March 2026 8:59 AM IST

    മതംമാറിയാൽ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി പദവി പോകുമെന്ന വിധി പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം -​സി.​പി.​എം

    മതംമാറിയാൽ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി പദവി പോകുമെന്ന വിധി പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം -​സി.​പി.​എം
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ക്രി​സ്തു​മ​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്ത​യാ​ളെ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വി​ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശ് ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ല​പാ​ട് പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സി.​പി.​എം പോ​ളി​റ്റ് ബ്യ​റോ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള സം​വ​ര​ണ​വും മ​റ്റ് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും അ​വ​രു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യ പി​ന്നാ​ക്കാ​വ​സ്ഥ​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, നി​ല​വി​ലെ കോ​ട​തി വി​ധി ഈ ​സാ​മൂ​ഹി​ക യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ളെ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് മ​ത​പ​ര​മാ​യ സ്വ​ത്വ​ത്തി​ന് അ​മി​ത പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്നു.

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന സം​വ​ര​ണ ത​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ന്ത​സ്സ​ത്ത​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് പി.​ബി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഉ​ത്ത​ര​വ് പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്ത​ത​ക്കാ​യി ഇ​ത് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക് വി​ട​ണ​മെ​ന്നും പി.​ബി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഹിന്ദു, സിഖ്, ബുദ്ധ മതങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് മതങ്ങളിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്ത വ്യക്തികൾക്ക് പട്ടികജാതി (SC) പദവിയോ, പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ നിയമപ്രകാരമുള്ള സംരക്ഷണമോ അവകാശപ്പെടാനാവില്ലെന്നാണ് സുപ്രീംകോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉത്തരവിട്ടത്. ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്കോ മറ്റ് മതങ്ങളിലേക്കോ പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ആ മതം പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പട്ടികജാതി അംഗമായി തുടരാനാവില്ലെന്നും സുപ്രീംകോടതി അറിയിച്ചു. ജസ്റ്റിസുമാരായ പി.കെ. മിശ്ര, എൻ.വി. അഞ്ജാരിയ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈകോടതിയുടെ മുൻവിധി ശരിവെച്ചത്.

    ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ചിന്താട ആനന്ദ് എന്ന പാസ്റ്റർ നൽകിയ ഹരജിയിലാണ് ഈ വിധി. ഗ്രാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന തനിക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ ജാതീയമായ അധിക്ഷേപങ്ങളും വധഭീഷണിയും ഉണ്ടായെന്ന് കാട്ടി അദ്ദേഹം എസ്‌.സി/എസ്.ടി നിയമപ്രകാരം കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, പരാതിക്കാരൻ ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് മാറുകയും പാസ്റ്ററായി ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ എസ്‌.സി പദവിക്ക് അർഹനല്ലെന്നായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം.

    ഭരണഘടനാ പ്രകാരം ഹിന്ദു, സിഖ്, ബുദ്ധ മതങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പട്ടികജാതി പദവിക്ക് അർഹതയുള്ളൂ. മറ്റ് മതങ്ങളിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം എസ്‌.സി പദവി നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാകുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഒരാളുടെ കൈവശം എസ്‌.സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്നത് മാത്രം പദവി തെളിയിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല. മതം മാറിയതോടെ ജാതി വിവേചനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായതിനാൽ പഴയ പദവി നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

    ഹരജിക്കാരൻ പത്ത് വർഷത്തിലേറെയായി പാസ്റ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സംഭവദിവസം വീട്ടിൽ പ്രാർഥന നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും കോടതി കണ്ടെത്തി. അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുമതം ഉപേക്ഷിക്കുകയോ പഴയ സമുദായത്തിലേക്ക് തിരികെ വരികയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ എസ്‌.സി/എസ്.ടി നിയമപ്രകാരമുള്ള സംരക്ഷണം ലഭിക്കില്ലെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

    ഭരണഘടനാപരമായ ആനുകൂല്യങ്ങളും സംരക്ഷണങ്ങളും മതപരമായ സ്വത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന നിയമപരമായ നിലപാട് ഈ വിധി വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുന്നു. പട്ടികജാതി പദവി നിർണയിക്കുന്നതിൽ മതപരിവർത്തനം ഒരു നിർണായക ഘടകമാണെന്ന് സുപ്രീംകോടതി അടിവരയിട്ടു.

    TAGS:reservationreligious conversionCPMSupreme Court verdictScheduled Caste status
    News Summary - CPM demands review Supreme Court verdict Scheduled Caste status on conversion to religions other than Hinduism, Sikhism or Buddhism -
