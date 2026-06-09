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    India
    Posted On
    date_range 9 Jun 2026 8:25 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jun 2026 8:25 AM IST

    സി.പി.എം -ബി.ജെ.പി ഡീൽ ആരോപണം, ഡി.എം.കെയുടെ അകൽച്ച; ‘ഇൻഡ്യ’യിൽ വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ പൊ​ള്ളി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്

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    സി.പി.എം -ബി.ജെ.പി ഡീൽ ആരോപണം, ഡി.എം.കെയുടെ അകൽച്ച; ‘ഇൻഡ്യ’യിൽ വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ പൊ​ള്ളി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ൻ​ഡ്യ മു​ന്ന​ണി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​ടു​ത്ത വി​മ​ർ​ശ​നം നേ​രി​ട്ട് സ​ഖ്യ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ക​ക്ഷി​യാ​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ബി.​ജെ.​പി ഡീ​ൽ ആ​രോ​പി​ച്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ചാ​ര​ണം സി.​പി.​എ​മ്മും, രാ​ജ്യ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ജെ.​എം.​എ​മ്മും ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​മാ​യു​ള്ള പ്ര​ശ്ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് മു​ന്ന​ണി​യു​മാ​യി അ​ക​ന്ന ഡി.​എം.​കെ​യെ തി​രി​കെ​യെ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു എ​ന്ന് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, ഡി.​എം.​കെ​യു​ടെ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മൗ​നം പാ​ലി​ച്ചു.

    ബം​ഗാ​ളി​ൽ സ​ഖ്യം ഒ​ന്നി​ച്ചു​നീ​ങ്ങ​ണം എ​ന്ന മ​മ​ത ബാ​ന​ർ​ജി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തോ​ട്, ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ത​ന്നെ അ​ത് സാ​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും സ​ഖ്യ​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ ബി.​ജെ.​പി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​രി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും രാ​ഹു​ൽ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി.

    ബം​ഗാ​ളി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ര​ണ്ടു​സീ​റ്റ് മാ​ത്രം ത​രാ​നാ​ണ് ടി.​എം.​സി ത​യാ​റാ​യ​തെ​ന്നും രാ​ഹു​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഓ​രോ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രെ​യും എം.​പി​മാ​രെ​യും ബി.​ജെ.​പി നേ​രി​ട്ട് സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മ​മ​ത പ​റ​ഞ്ഞു. കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ യോ​ഗം ന​ട​ക്കാ​ത്ത​ത് ഉ​ദ്ധ​വ് താ​ക്ക​റെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​നു​കീ​ഴി​ൽ രാ​ജ്യം നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ ചെ​റു​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ഖാ​ർ​ഗെ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    ‘ഇൻഡ്യ’ യോ​ഗ​ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ

    • വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പു​തു​ക്ക​ലി​ലെ ക്ര​മ​ക്കേ​ടും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ട്ടി​മ​റി​യും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സി​ന് ഉ​ട​ൻ സം​യു​ക്ത ക​ത്ത​യ​ക്കും.
    • നീ​റ്റ്, സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ പ​രീ​ക്ഷാ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളി​ൽ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വ​ഞ്ചി​ച്ച കേ​ന്ദ്ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര പ്ര​ധാ​ന്റെ രാ​ജി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടും
    • ക​ടു​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി, വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം, തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ, ക​ർ​ഷ​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ കേ​ന്ദ്രം അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി യോ​ഗം വി​ളി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​വ​ശ്യം ഉ​ന്ന​യി​ക്കും
    • മു​ന്ന​ണി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ യോ​ഗം ചേ​രും. അ​ടു​ത്ത യോ​ഗം ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ൽ ന​ട​ക്കും.
    • പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് വ​ർ​ഷ​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​യു​ക്ത പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും രാ​വി​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ൽ ഏ​കോ​പ​ന യോ​ഗം ചേ​രും.
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    TAGS:CPMCPM BJP dealINDIA BlocCongress
    News Summary - CPM-BJP Deal Allegation, DMK’s Distancing; Congress Faces Heat from Criticism Within INDIA Bloc
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