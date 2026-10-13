‘ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ പാരമ്പര്യത്തിന് കളങ്കം’; ജന്തർ മന്തറിൽ 37 മാധ്യമപ്രവർത്തകർ തടങ്കലിലായെന്ന് സി.പി.ജെ റിപ്പോർട്ട്

‘ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ പാരമ്പര്യത്തിന് കളങ്കം’; ജന്തർ മന്തറിൽ 37 മാധ്യമപ്രവർത്തകർ തടങ്കലിലായെന്ന് സി.പി.ജെ റിപ്പോർട്ട്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടും വോട്ടർപട്ടിക വെട്ടിനിരത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചും ഡൽഹിയിലും ഇതര നഗരങ്ങളിലും നടന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 37 മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും പലരെയും ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തതായി കമ്മിറ്റി ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ജേണലിസ്റ്റ്സ് (സി.പി.ജെ). ഒക്ടോബർ 10, 11 തീയതികളിലായി ഡൽഹിയിൽ മാത്രം 35 മാധ്യമപ്രവർത്തകർ തടവിലാക്കപ്പെട്ടു. ഇതിന് പുറമെ ഐക്യദാർഢ്യ പ്രകടനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടെ അഹമ്മദാബാദിലും പുണെയിലും ഓരോ മാധ്യമപ്രവർത്തകരും കസ്റ്റഡിയിലായി.
മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് ഒക്ടോബർ 11-ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത സുപ്രീംകോടതിക്ക് ഉറപ്പുനൽകിയതിന് ശേഷവും പോലീസ് കസ്റ്റഡി തുടരുകയായിരുന്നുവെന്ന് സി.പി.ജെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന് തീരാക്കളങ്കമാണ് ഈ നടപടിയെന്നും മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ലാത്തികൊണ്ട് അടിച്ചു; കഴുത്തിന് പിടിച്ചുതള്ളി; മലയാളി മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും ദുരനുഭവം
പ്രസ് കാർഡുകൾ വ്യക്തമായി കാണിച്ചിട്ടും മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയും പോലീസ് ബസുകളിലേക്ക് തള്ളിക്കയറ്റുകയുമായിരുന്നു. അഞ്ചോളം റിപ്പോർട്ടർമാർക്ക് പോലീസിൽ നിന്ന് മർദ്ദനമേറ്റു:
- റാണാ അയ്യൂബ്: പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവർത്തക റാണാ അയ്യൂബിനെ മാധ്യമപ്രവർത്തകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും പോലീസ് ലാത്തികൊണ്ട് അടിച്ചതായും നിലവിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലാണെന്നും സി.പി.ജെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
- മലയാളി മാധ്യമപ്രവർത്തകർ: ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടർ സാജിൻ എ, 24 ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടർ സുഹൈൽ മുഹമ്മദ്, കാമറാമാൻ വി.എസ്. രാഹുൽ, റിപ്പോർട്ടർ ടി.വിയിലെ റോഷ്നി രാജൻ, ഫർസ ടി.എം എന്നിവരെ ഡൽഹി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിനിടെ സുഹൈലിനെ പോലീസ് കഴുത്തിന് കുത്തിപ്പിടിച്ച് വാഹനത്തിലേക്ക് കയറ്റുകയും രാഹുലിന്റെ കാമറ തട്ടിപ്പറിക്കുകയും മൈക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്തു.
- ദ കാരവൻ റിപ്പോർട്ടർക്ക് ക്രൂരമർദ്ദനം: കാരവന്റെ റയാൻ തോമസിനെ ബസിൽ പിടിച്ചുകയറ്റിയ ശേഷം ദൃശ്യങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചതിന് തലയ്ക്കടിക്കുകയും വയറ്റിൽ തോക്ക് കൊണ്ട് കുത്തുകയും ചെയ്തു.
- ശ്യാം മീരാ സിംഗിന്റെ അക്കൗണ്ട് പൂട്ടി: ഹിന്ദുത്വ പ്രവർത്തകരുടെ കയ്യേറ്റത്തിന് ഇരയായ സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ശ്യാം മീരാ സിംഗിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'എക്സ്' അക്കൗണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തടഞ്ഞുവെച്ചു.
- മക്തൂബ് മീഡിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ അധിക്ഷേപം: കൊണാട്ട് പ്ലേസിൽ വെച്ച് വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകരായ ഫിദ ഫാത്തിമ, നട സഈദ, അക്തരിസ്ത അൻസാരി എന്നിവർക്ക് നേരെ യൂണിഫോം ധരിച്ച പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു സംഘം ആളുകൾ ഇസ്ലാമോഫോബിക് അധിക്ഷേപങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞു.
ഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു; 65 കിലോമീറ്റർ അകലേക്ക് നാടുകടത്തി
മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ അഞ്ചോളം മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പോലീസ് പിടിച്ചെടുക്കുകയും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. ചില മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ നഗരത്തിൽ നിന്ന് 65 കിലോമീറ്ററോളം അകലെയുള്ള താത്കാലിക തടങ്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത്.
പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് തൊട്ടടുത്ത് നിന്നതിനാലാണ് ചില മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കസ്റ്റഡിയിലായതെന്നാണ് ഡൽഹി പോലീസിന്റെ അനൗദ്യോഗിക ന്യായീകരണം. കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയും (സിജെപി) വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും സംയുക്തമായി നടത്തിയ മാർച്ചുകളെ അടിച്ചമർത്താൻ 23,000-ത്തോളം അർദ്ധസൈനികരെയും 15,000-ത്തോളം ഡൽഹി പോലീസുകാരെയുമാണ് കേന്ദ്രം വിന്യസിച്ചിരുന്നത്.
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