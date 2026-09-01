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    കേന്ദ്രനയങ്ങൾ തിരുത്തണം; താക്കീതായി ഡൽഹിയിൽ സി.പി.ഐ സമരം

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    ഡിസംബര്‍ ഒന്നു മുതല്‍ മൂന്നു വരെ ജയിൽ നിറക്കൽ സമരം
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    മാറ്റം അനിവാര്യമാണ് (ബദലാവ് സരൂരി ഹെ) എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി ഡൽഹി രംലീലാ മൈതാനിയിൽ സി.പി​​.ഐ ദേശീയ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച സമരത്തിൽ നേതാക്കൾ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മാ​റ്റം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ് (ബ​ദ​ലാ​വ് സ​രൂ​രി ഹെ) ​എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം ഉ​യ​ർ​ത്തി ഡ​ൽ​ഹി രം​ലീ​ലാ മൈ​താ​നി​യി​ൽ സി.​പി​.​ഐ ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ​മ​ര​ത്തി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്ന​ത് ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ. അ​ടു​ത്ത കാ​ല​ത്ത് സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ​മ​ര​ത്തി​നാ​ണ് രം​ലീ​ലാ മൈ​താ​നം സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ച്ച​ത്.

    12 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ ഭ​ര​ണം രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളെ​യും ത​ക​ർ​ത്തു​വെ​ന്ന് സ​മ​രം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ച്ച സി.​പി.​ഐ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡി. ​രാ​ജ പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ദ​ലാ​വ് സ​രൂ​രി ഹെ, ​ഇ​തൊ​രു മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​മ​ല്ല. മ​റി​ച്ച്, രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ രോ​ഷ​മാ​ണ് രാം ​ലീ​ലാ മൈ​താ​നി​യി​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്ന​ത്. ഡി​സം​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നു മു​ത​ല്‍ മൂ​ന്നു വ​രെ പാ​ര്‍ട്ടി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ജ​യി​ല്‍ നി​റ​ക്ക​ല്‍ സ​മ​രം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും രാ​ജ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പാ​ര്‍ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​മ​ര്‍ജി​ത് കൗ​ര്‍, കെ. ​പ്ര​കാ​ശ് ബാ​ബു, ബി​നോ​യ് വി​ശ്വം, പി. ​സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ര്‍, ഡോ. ​ബാ​ല്‍ച​ന്ദ്ര കാ​ഗോ, പ​ല്ല​ബ് സെ​ന്‍ ഗു​പ്ത, രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ പ​ണ്ഡ, ആ​നി രാ​ജ, കെ. ​രാ​ജ​ന്‍, കെ.​പി. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ന്‍, പി.​പി. സു​നീ​ര്‍, പി. ​പ്ര​സാ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം ത​ട​യു​ക, യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തൊ​ഴി​ല​വ​സ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, സാ​ർ​വ​ത്രി​ക പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​വും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, വ​നി​താ സം​വ​ര​ണം ഉ​ട​ന​ടി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക, താ​ങ്ങു​വി​ല​ക്ക് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ഗാ​ര​ന്റി ന​ൽ​കു​ക, തൊ​ഴി​ല​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, ബാ​ല​റ്റ് പേ​പ്പ​ർ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, ദ​ലി​ത​ർ​ക്കും ഗോ​ത്ര വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നീ​തി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക, അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും കു​ടി​യി​റ​ക്ക​ലും അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​താ​ണ് മാ​ർ​ച്ച്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 2000ത്തോ​ളം പേ​ർ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ​ത്തി.

    പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതൃപദവിയിൽ ഉറച്ച് സി.പി.ഐ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഉ​പ​നേ​തൃ​പ​ദ​വി വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​​ത്തി​ൽ ഉ​റ​ച്ച് സി.​പി.​ഐ. പ​ദ​വി ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​ച്ച പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ണ്ടെ​ന്ന് സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ് വി​ശ്വം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഉ​പ​നേ​തൃ​പ​ദ​വി​യെ ചൊ​ല്ലി സി.​പി.​ഐ​ക്കും സി.​പി.​എ​മ്മി​നും പി​ടി​വാ​ശി​യി​ല്ല. സി.​പി.​ഐ​ക്ക് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മു​ണ്ട്, സി.​പി.​എ​മ്മി​നും അ​തു​ണ്ടാ​കാ​മെ​ന്നും ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ക​ണ്ട ബി​നോ​യ് വി​ശ്വം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക നി​ല​പാ​ട് അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​രു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം വ​ള​രെ അ​ടു​പ്പ​മു​ള്ള​താ​ണ്. ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം സി.​പി.​ഐ​ക്ക് ന​ന്നാ​യി അ​റി​യാം. ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ഭ​ദ്ര​മാ​യ സം​സ്ഥാ​നം കേ​ര​ള​മാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഇ​ട​ത് ഐ​ക്യം ഏ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​താ​ണ്. ഈ ​ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ മ​ഹ​ത്ത്വം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ സി.​പി.​ഐ​ക്ക് ക​ഴി​യും. സി.​പി.​എ​മ്മി​നും ഈ ​ക​ഴി​വു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

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